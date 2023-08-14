Про це він розповів в етері Еспресо.

"Складно всюди, і в Урожайному, і в Старомайорському. Наші сапери, які розміновували у районі Старомайорського, щоб більш успішно могли діяти наші підрозділи, 36 годин провели під максимально жорстким ворожим обстрілом. Уявляєте, скільки там росіяни випустили снарядів з артилерії та мінометів, я не кажу про стрілецьку зброю. Наші бійці витримали та виконали своє завдання", - розказав речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро.

Олександр Курбатов додав щодо щільності замінування території противником, то неодноразово на сторінках бригади у соцмережі публікувалася інформація про випадки, коли величезна кількість мін розташована на одному квадратному метрі.

"У нас була історія, коли величезну купу протитанкових мін виявили на ділянці 50 на 50 метрів, і думали, що більше не буде. Потім знайшли велику кількість мін, які щільно були укладені площиною 20 на 20 метрів на роз'їзді польових доріг по лісосмузі. Наші бійці з такого перехрестя витягли десь близько 200 мін. Тобто таке скупчення замінування у багатьох місцях є типовим на тій території. Російські війська мінували протягом 8 місяців, часто залишають коктейль з протитанкових та протипіхотних мін, що дуже небезпечно. Нашим саперам доводиться дуже важко працювати, як у випадку розмінування у районі Старомайорського, коли хлопці півтори доби були під шаленим обстрілом. А в інших місцях наші сапери виходять вночі, щоб з першими променями сонця бачити, що перед ним та як працювати. А коли з'являються ворожі дрони й починаються обстріли з мінометів, сапери відходять, але потім знову повертаються. І це щоденна робота", - зауважив Курбатов.