Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що на Тайвань вирушили п’ятеро членів Конгресу, делегацію очолює сенатор-демократ Ед Маркі від Массачусетса. Також у її складі - республіканка Амате Колеман Редевеген та демократи-члени Палати представників Джон Гараменді, Алан Ловенталь і Дон Беєр.

Як повідомив Американський інститут у Тайвані - представництво США - під час візиту плануються зустрічі з лідерами Тайваню, обговорення відносин Тайваню й США, регіональної безпеки, торгівлі та інвестицій.

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність. 11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.

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