На телеканалі Еспресо фільм "Гра в сліпоту" про незламність людей з інвалідністю

"Гра в сліпоту" – це документальний телефільм з ігровим короткометражним доповненням, що має на меті популяризацію паралімпійського духу та історій спортсменів з інвалідністю, відновлення і зміцнення їх віри в себе. Це кіно про силу духу та незламність людей з інвалідністю, яке мотивує не втрачати віри в себе та жити повноцінним життям. Над фільмом працювала україно-німецька кінокоманда.

Кадр з фільму "Гра і сліпоту"

"Головна мета цього фільму дуже проста. Ми хочемо розповідати прості людські історії про тих, чиє життя змінив спорт. Це історії про учасників паралімпійського руху, професійних спортсменів, про ветеранів, які займаються спортом, про звичайних людей, які з тих чи інших причин мають інвалідність, і про те, як вони крокують по життю і завдяки спорту стають трішечки щасливішими", - зазначив режисер та продюсер фільму Руслан Батицький. За його словами, мета фільму – допомогти людині шукати трансформацію через спорт.

У авторів фільму є амбітні плани показати роботу як мінімум на десяти міжнародних кінофестивалях.

Українські глядачі зможуть переглянути фільм 13 листопада на Всесвітній день незрячих. В ефірі Еспресо "Гра і сліпоту" 13 листопада о 23.00 і 14 листопада о 6.30.