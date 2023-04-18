На тимчасово окупованій території Росія не може знайти нових "правоохоронців", - ЦНС
Російські війська не можуть знайти нових працівників правоохоронних органів на тимчасово окупованій території України
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Ворог планує розширити штат поліцаїв на тимчасово окупованих територіях, але має дефіцит кадрів", - пише відомство.
Повідомляється, що рашисти хочуть набрати нових дільничних з колишніх місцевих працівників Міністерства внутрішніх справ України, проте охочих не багато.
Російські загарбники знизили вимоги до кандидатів, не вимагають офіційного підтвердження стажу. Тепер потенційному "правоохоронцю" достатньо мати "рекомендації" від двох чинних "працівників МВС" на тимчасово окупованій території.
Колаборантам нагадують про кримінальну відповідальність за допомогу Росії.
Водночас жителів просять заявляти про факти співпраці з ворогом за посиланням.
Інструкція щодо передачі інформації.
- Російський диктатор Володимир Путін 18 квітня нібито побував на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.
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