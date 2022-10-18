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Головна війна з Росією На тимчасово окупованій територій Херсонщині помічено 20 іранських інструкторів

На тимчасово окупованій територій Херсонщині помічено 20 іранських інструкторів

18 жовтня, 2022 вiвторок
07:12
війна з Росією БПЛА, Іран

На тимчасово окупованій території Херсонської області загалом помічено 20 інструкторів з Ірану

Про це повідомляє Рух національного спротиву України на фейсбуці.

Зазначають, що іранські інструктори допомагають росіянам запускати дрони-камікадзе Shahed-136 з території тимчасово окупованого Криму. Так, іранці перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут.

За даними Спротиву, безпілотники перевозять на автомобілях КамАз або УРАЛ. Також зазначають, що можливе використання цивільного транспорту та вантажних авто для транспортування морських контейнерів.

  • 12 жовтня стало відомо, що росіяни привезли на тимчасово окуповані території Криму та Херсонщини іранських інструкторів.
  • 16 жовтня повідомили, що Іран постачатиме Росії дрони Arash-2, які перевершують безпілотники Shahed-136, що їх РФ уже використовує у війні з Україною. Пізніше також стало відомо, що крім дронів, Іран передаватиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha.
  • 17 жовтня ЄС оголосив про введення нових санкцій проти Ірану.

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