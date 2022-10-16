English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росія домовилася з Іраном про постачання нових ударних дронів Arash-2, - ISW

Росія домовилася з Іраном про постачання нових ударних дронів Arash-2, - ISW

16 жовтня, 2022 неділя
09:28
війна з Росією Shahed-136

Росія уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

Американські аналітики припускають, що Росія уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2. Вони посилаються на українські та російські telegram-канали, які повідомили про витік інформації з неуточнених іранських джерел про те, що Росія придбала невідому кількість безпілотників Arash-2, які нібито є швидшими та більш руйнівними, ніж безпілотники Shahed-136, які зараз використовуються російськими військовими. 

В ISW звертають увагу, що командувач сухопутними силами Ірану бригадний генерал Кіомарс Гейдарі раніше заявив, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості далекого радіусу дії та можуть націлюватися на такі міста в Ізраїлі, як Тель-Авів та Хайфа, з баз в Ірані.

Повідомлення про те, що Москва продовжує покладатися на Тегеран щодо озброєнь, узгоджуються зі звітом міністерства фінансів США, який свідчить про те, що Росія швидко збільшує обсяги постачання мікроелектроніки, яка є критичною для військово-промислового комплексу, оскільки вона не може замінити ключові компоненти, недоступні через санкції.

"РФ, швидше за все, продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції, хоча дуже малоймовірно, що російські війська використовуватимуть Arash-2 з більшим ефектом, ніж вони використали модель Shahed-136", - дійшли висновку в ISW. 

  • 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
  • 5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. 
  • 14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі російська армія має на озброєнні ще близько 300 дронів, поставлених Іраном. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Росія
зброя
Іран
безпілотник
Читайте також:
Ракета
15 жовтня, 2022 субота
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Київщині, пошкоджено об'єкт електроенергетики
Північний потік газ
13 жовтня, 2022 четвер
В Газпромі стверджують, що труби "Північних потоків" після диверсії заповнені водою "на сотні кілометрів"
Дюмін та Шойгу
15 жовтня, 2022 субота
Кадиров та Пригожин підшукали кандидатуру на заміну Шойгу, - росЗМІ
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
16 жовтня
10:02
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч російських окупантів, - Генштаб
10:00
Ексклюзив
Бен Ходжес
Путін стурбований тим, що генерали не підтримують його так, як раніше, - військовий експерт Ходжес
09:50
паркінг
У Москві паркінги почали готувати під бомбосховища, - росЗМІ
09:17
Ексклюзив
обстріл Запоріжжя
Зараз відтік людей з Запоріжжя більший, ніж 24 лютого, - депутат облради Лишенко
09:08
Ексклюзив
З Азовсталі ми виходили зі зброєю, без білих прапорів і піднятих рук, - оборонець Маріуполя морпіх Максим
09:05
ексгумація Лиман
Росія вбиває цивільних: у Лимані знайшли ще 6 вбитих під час окупації людей
09:02
Ракети на борту крейсера "Москва"
Росія не здатна виробляти сучасні ракети зі швидкість, з якою їх витрачає, - британська розвідка
08:46
вибух в Донецьку
У центрі Донецька прогримів вибух в одній з районних адміністрацій
08:39
Девін Хейні та Джордж Камбосос (праворуч)
Хейні переміг Камбососа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в категорії Ломаченка
08:35
Ексклюзив
На Одещині триває облаштування укриттів в навчальних закладах, - Братчук
08:30
кадирівці
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, - Генштаб
08:18
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
Вайлдер жорстко нокаутував Геленіуса у першому раунді
08:15
НАТО
Голова Військового комітету НАТО посперечався з послом Китаю через війну в Україні
08:05
Ексклюзив
Бен Ходжес
Через мобілізацію почалось протистояння у Кремлі, - генерал США Ходжес
08:00
Шахтар, УПЛ
"Шахтар" - "Динамо": де та коли дивитись центральний матч УПЛ
07:45
Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг 16 жовтня з Покровська до Львова
07:26
Окупанти знов атакують
Окупанти за минулу добу здійснили 5 ракетних та 23 авіаційні удари, - Генштаб
07:18
Олександр Оксанченко у винищувачі
Українська авіація за добу завдала 32 удари по ворогу, - Генштаб
07:08
російські кораблі у Чорному морі
У Чорному морі маневрують 12 ворожих кораблів з ракетами "Калібр", - ОК Південь
06:50
Війна в Україні
Громадян Китаю закликають виїхати з України, - газета Компартії КНР
06:32
ЗСУ
Франція почне тренувати українських військових
01:36
путін і орбан
Мер Будапешта заявив, що їхня влада веде Угорщину до програшу
00:50
Втрати окупантів
ЗСУ ліквідували російського майора, який тричі повертався на фронт
00:12
окупант мародер
Окупанти вивозять з Херсону награбоване й готуються до втечі, - Подоляк
2022, субота
15 жовтня
23:34
Оновлено
Ігор Гіркін Стрєлков
Стаховський і Гайдай долучились до флешмобу Стерненка. Тепер за Гіркіна дають $50 тис.
23:25
Мар’ян Швед
"Шахтар" - "Динамо": букмекери назвали фаворита центрального матчу УПЛ
22:39
Українська авіація завдала 30 ударів: уражені 7 позицій ЗРК росіян і 23 райони зосередження окупантів
22:37
Мобілізовані в РФ
На полігоні у Бєлгородській області РФ "мобіки" відкрили вогонь на ураження: 11 вбитих, 15 поранених, - росЗМІ
22:24
російські окупанти
В окупантів бракує забезпечення: на Запоріжжя прибули мобілізовані росіяни одягнені у цивільний одяг
22:08
Путін, морські десантники
Командири морського флоту РФ розпочали агітацію: обіцяють контрактникам високу зарплату і гарантують не відправляти на війну в Україну
22:03
Ексклюзив
Павло Латушко
Якщо у Путіна не вийде з Україною, він спробує остаточно анексувати Білорусь, - Латушко
21:58
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
З початку доби Росія завдала 4 ракетні та 17 авіаударів по Україні
21:39
Ілон Маск
"Ми продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України", - Маск про Starlink
21:32
на фото: постраждала жінка з Ізюму
Тільки за вчора підключено до газопостачання понад 3 тис. будинків в Ізюмському, Купʼянському, Чугуївському та Харківському районах, - Зеленський
21:15
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 жовтня
21:13
Євген Пригожин
"Війна важка, Третя світова. Як такої армії Росії немає". Журналіст розповів, що Пригожин каже у колоніях на Уралі
21:00
Ексклюзив
Бен Ходжес
Слід оточити Херсон і взяти у полон або знищити військових РФ, які не встигнуть втекти, - генерал США Ходжес
20:55
Зеленський
Втрати РФ наближаються до 65 тис., але й 100 тис. не спонукатимуть Кремль про щось задуматись, - Зеленський
20:15
OPINION
Ігор Гулик
Турул і Тризуб
20:10
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
Путін буде ініціювати спробу домовитися з Заходом через Ердогана, - Фейгін
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV