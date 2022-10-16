Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики припускають, що Росія уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2. Вони посилаються на українські та російські telegram-канали, які повідомили про витік інформації з неуточнених іранських джерел про те, що Росія придбала невідому кількість безпілотників Arash-2, які нібито є швидшими та більш руйнівними, ніж безпілотники Shahed-136, які зараз використовуються російськими військовими.

В ISW звертають увагу, що командувач сухопутними силами Ірану бригадний генерал Кіомарс Гейдарі раніше заявив, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості далекого радіусу дії та можуть націлюватися на такі міста в Ізраїлі, як Тель-Авів та Хайфа, з баз в Ірані.

Повідомлення про те, що Москва продовжує покладатися на Тегеран щодо озброєнь, узгоджуються зі звітом міністерства фінансів США, який свідчить про те, що Росія швидко збільшує обсяги постачання мікроелектроніки, яка є критичною для військово-промислового комплексу, оскільки вона не може замінити ключові компоненти, недоступні через санкції.

"РФ, швидше за все, продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції, хоча дуже малоймовірно, що російські війська використовуватимуть Arash-2 з більшим ефектом, ніж вони використали модель Shahed-136", - дійшли висновку в ISW.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі російська армія має на озброєнні ще близько 300 дронів, поставлених Іраном.

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