На ТОТ окупанти навмисно затримують заробітні плати і підвищують ціни на продукти й послуги після завершення псевдовиборів

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

В окупованій Макіївці росіяни скасували працівникам премії та надбавки, а також виплату будь-яких додаткових коштів найближчим часом.

Крім того, місцеве населення обурене оголошеними рішеннями місцевих російських окупаційних адміністрацій про затримання заробітної плати працівникам ряду так званих державних підприємств, а також підвищення вартості продовольчих та промислових товарів і послуг.

Окупанти унеможливлюють нормальні умови життя на ТОТ

Раніше, очільник Луганської ОВА Артем Лисогор вже повідомляв, що після "виборів" в Лисичанську почалися зміни на гірше. У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області росіяни вирішили у вересні демонтувати системи водо- та теплопостачання в окремих районах міста.

На тимчасово окупованих територіях росіяни заробляють гроші на псевдопостачанні. Вони створюють фальшиві фірми, які належать родичам чиновників з РФ, де товар виробляють на ТОТ, але продають ніби російський.