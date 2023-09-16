На ТОТ окупанти навмисно затримують заробітні плати і підвищують ціни на продукти й послуги після завершення псевдовиборів
Одразу після завершення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях російська окупаційна влада почала реалізацію раніше заморожених рішень для погіршення добробуту населення
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
В окупованій Макіївці росіяни скасували працівникам премії та надбавки, а також виплату будь-яких додаткових коштів найближчим часом.
Крім того, місцеве населення обурене оголошеними рішеннями місцевих російських окупаційних адміністрацій про затримання заробітної плати працівникам ряду так званих державних підприємств, а також підвищення вартості продовольчих та промислових товарів і послуг.
Окупанти унеможливлюють нормальні умови життя на ТОТ
Раніше, очільник Луганської ОВА Артем Лисогор вже повідомляв, що після "виборів" в Лисичанську почалися зміни на гірше. У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області росіяни вирішили у вересні демонтувати системи водо- та теплопостачання в окремих районах міста.
На тимчасово окупованих територіях росіяни заробляють гроші на псевдопостачанні. Вони створюють фальшиві фірми, які належать родичам чиновників з РФ, де товар виробляють на ТОТ, але продають ніби російський.
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