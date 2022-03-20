На трасі Херсон-Миколаїв села у важкій ситуації, - депутатка облради

Про важку ситуацію селищ на трасі Херсон-Миколаїв розказала Вікторія Москаленко, депутатка Миколаївської облради в етері телеканалу Еспресо.TV.



Нагадаємо, 19 березня Кім звернувся до жителів Миколаївщини: "В області багато мертвих орків, за можливості, приберіть"

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Депутатка Миколаївщини повідомила: «Були обстріли по Миколаєву вчора, 19 березня, десь о 17.00 -18 00, знову обстріли по житловим кварталам, жертв немає. Ідуть обстріли з Херсонської області, це десь 40 км від Миколаєва. Долітає по селам, є руйнування житлових будинків, як мені відомо, жертв не було».«Хоча жертв сьогодні достатньо. Ми знаємо, що 20 дітей загинуло на Миколаївщині. Ситуація дуже важка по селам, які знаходяться по трасі Херсон-Миколаїв і по тим селам, які на околицях Миколаєва, що захищають і боронять його» - зазначила Вікторія Москаленко.«Останнім часом, тримаю зв'язок з людьми по селам Шевченківського ОТГ, селами на кордоні з Херсоном, там люди потерпають. Не скажу, що це гуманітарна катастрофа. Дуже шкода, що людей не вивезли раніше з цих селищ, знаючи що там будуть військові дії»- зауважила депутатка.Вікторія Москаленко закликає: «Знаючи, що ті села будуть знову під обстрілами, треба їх терміново евакуювати. Також проблема з тими селами, які знаходяться у Херсонській області, де не має владних повноважень допомагати, ми теж повинні їм допомагати. Наприклад, село Мирне там сьогодні залишилося 20 людей і кожного дня пишуть рідні, що там знищують будинки. Мій заклик, щоб ми організувалися і зробили все, щоб вивезли звідти людей. Там є діти, люди похилого віку».«Сьогодні Миколаїв безпечніше за рахунок цих селищ. Проблема в тому, що немає зв'язку. Знаходиш священників, які на місті можуть сповіщати людей про евакуацію. Потрібно вивезти людей, знаючи, що ця територія буде полем битви»- додала депутатка.