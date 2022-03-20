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На трасі Херсон-Миколаїв села у важкій ситуації, - депутатка облради
Ситуація дуже важка по селам, які знаходяться по трасі Херсон-Миколаїв і по тим селам, які на околицях Миколаєва, що захищають і боронять його. Потрібна допомога та евакуація селищ - закликає Вікторія Москаленко, депутатка Миколаївської облради
Про важку ситуацію селищ на трасі Херсон-Миколаїв розказала Вікторія Москаленко, депутатка Миколаївської облради в етері телеканалу Еспресо.TV.
«Хоча жертв сьогодні достатньо. Ми знаємо, що 20 дітей загинуло на Миколаївщині. Ситуація дуже важка по селам, які знаходяться по трасі Херсон-Миколаїв і по тим селам, які на околицях Миколаєва, що захищають і боронять його» - зазначила Вікторія Москаленко.
«Останнім часом, тримаю зв'язок з людьми по селам Шевченківського ОТГ, селами на кордоні з Херсоном, там люди потерпають. Не скажу, що це гуманітарна катастрофа. Дуже шкода, що людей не вивезли раніше з цих селищ, знаючи що там будуть військові дії»- зауважила депутатка.
Вікторія Москаленко закликає: «Знаючи, що ті села будуть знову під обстрілами, треба їх терміново евакуювати. Також проблема з тими селами, які знаходяться у Херсонській області, де не має владних повноважень допомагати, ми теж повинні їм допомагати. Наприклад, село Мирне там сьогодні залишилося 20 людей і кожного дня пишуть рідні, що там знищують будинки. Мій заклик, щоб ми організувалися і зробили все, щоб вивезли звідти людей. Там є діти, люди похилого віку».
«Сьогодні Миколаїв безпечніше за рахунок цих селищ. Проблема в тому, що немає зв'язку. Знаходиш священників, які на місті можуть сповіщати людей про евакуацію. Потрібно вивезти людей, знаючи, що ця територія буде полем битви»- додала депутатка.
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