Кім до жителів Миколаївщини: "В області багато мертвих орків, за можливості, приберіть"
Миколаїв продовжують хаотично обстрілювати
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА-ОВА Віталій Кім, передає "Еспресо. TV".
"В області є території, де багато мертвих орків. Якщо бачите, то повідомляйте військовим, або, за можливості, самі прибирайте. Ми ж не звірі. Друге, нагадую, що за мародерство є кримінальна відповідальність. Якщо бачите техніку, передавайте військовим. Не потрібно владати її вдома. Зараз ми маємо разом працювати на армію", - сказав Віталій Кім.
- Нагадаємо, росіяни відступають від Миколаєва, - Кім
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