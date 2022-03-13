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Головна війна з Росією На трасі від Нікополя до Кривого Рогу зруйнували міст, – Укравтодор

На трасі від Нікополя до Кривого Рогу зруйнували міст, – Укравтодор

13 березня, 2022 неділя
15:22
війна з Росією зруйнували міст

На трасі Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя зруйновано міст. Наразі ділянка дороги між Нікополем і Кривим Рогом перекрита.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

"Укравтодор" повідомляє,  що сьогодні, 13 березня, було зруйновано міст на трасі від Нікополя до Кривого Рогу. Рух трасою Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя у зв'язку з руйнуванням мосту біля села Мар'янське (км 178+829) перекрито.

"Рух заборонено від села Мар'янське до села Чортомлик. Об'їзд ділянки здійснюється по дорозі Т-04-32 через населені пункти Чкалова, Лошкарівка, Малософіївка. Будь ласка, враховуйте дану інформацію при плануванні маршруту", – додають у повідомленні. 

  • Раніше повідомляли, що окупанти зруйнували залізничний міст на Запоріжжі, який з'єднував південь області.
  • Російські війська за допомогою ракетних обстрілів практично зруйнували інфраструктуру аеропорту в Івано-Франківську.
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