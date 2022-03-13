На трасі від Нікополя до Кривого Рогу зруйнували міст, – Укравтодор
На трасі Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя зруйновано міст. Наразі ділянка дороги між Нікополем і Кривим Рогом перекрита.
Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".
"Укравтодор" повідомляє, що сьогодні, 13 березня, було зруйновано міст на трасі від Нікополя до Кривого Рогу. Рух трасою Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя у зв'язку з руйнуванням мосту біля села Мар'янське (км 178+829) перекрито.
"Рух заборонено від села Мар'янське до села Чортомлик. Об'їзд ділянки здійснюється по дорозі Т-04-32 через населені пункти Чкалова, Лошкарівка, Малософіївка. Будь ласка, враховуйте дану інформацію при плануванні маршруту", – додають у повідомленні.
- Раніше повідомляли, що окупанти зруйнували залізничний міст на Запоріжжі, який з'єднував південь області.
- Російські війська за допомогою ракетних обстрілів практично зруйнували інфраструктуру аеропорту в Івано-Франківську.
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