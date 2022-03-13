На трасі від Нікополя до Кривого Рогу зруйнували міст, – Укравтодор

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

"Укравтодор" повідомляє, що сьогодні, 13 березня, було зруйновано міст на трасі від Нікополя до Кривого Рогу. Рух трасою Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя у зв'язку з руйнуванням мосту біля села Мар'янське (км 178+829) перекрито.

"Рух заборонено від села Мар'янське до села Чортомлик. Об'їзд ділянки здійснюється по дорозі Т-04-32 через населені пункти Чкалова, Лошкарівка, Малософіївка. Будь ласка, враховуйте дану інформацію при плануванні маршруту", – додають у повідомленні.

Раніше повідомляли, що окупанти зруйнували залізничний міст на Запоріжжі, який з'єднував південь області.

Російські війська за допомогою ракетних обстрілів практично зруйнували інфраструктуру аеропорту в Івано-Франківську.