На Укрзалізниці викрили розкрадання майже 1,5 млн грн на запчастинах для тепловозів

Про це інформує Укрзалізниця.

Співробітники АТ "Укрзалізниця" разом зі слідчими Нацполіції під керівництвом СБУ виявили розкрадання 1,5 млн грн на закупівлі запчастин для теплотягів. За цим фактом прокуратура повідомила про підозру директору приватної фірми, яка поставляла запасні частини до дизельних двигунів тепловозів за договором з Укрзалізницею у 2022 році. Йому інкримінують заволодіння держкоштами в особливо великих розмірах, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Повідомляється, що цей договір передбачав постачання 98 нових кришок до циліндрів за ціною 93,6 тис. грн за штуку.

"Водночас висновком товарознавчої експертизи встановлено, що частина товару, поставленого на підставі договору, не відповідає технічним вимогам закупівлі та має ознаки попереднього використання. Таким чином, на рахунки постачальника безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1,48 млн грн", - йдеться в заяві.

Крім того, використання таких запчастин могло вивести з ладу локомотиви.

Укрзалізниця підкреслює, що не терпить жодних порушень і постійно зміцнює заходи з їх запобігання і припинення.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.