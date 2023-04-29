На виборах башкана у Гагаузії 7 з 8 кандидатів проросійські, - політичний аналітик Чобану
Віктор Чобану, політичний аналітик з Молдови, зазначив, що Гагаузія постійно перебуває в опозиції до центральної влади у Кишиневі
Про це він розповів в етері Еспресо.
Віктор Чобану дав коментар щодо виборів башкана (найвища посадова особа – ред.) у Гагаузії (автономний регіон на півдні Молдови – ред.), які відбудуться 30 квітня.
"Гагаузія - традиційно проросійський регіон, який перебуває у постійній опозиції до центральної влади у Кишиневі. На теперішніх виборах башкана у Гагаузькій автономії 7 з 8 кандидатів педалюють виключно проросійську риторику, тобто потрібно дружити з Росією, тому що це дешевий газ", - розказав політичний аналітик.
Віктор Чобану додав, що багато абсолютно популістських заяв лунає від цих кандидатів. Наприклад, представник одного з кандидатів пропонував спеціально для Гагаузії ціну на газ у два з половиною рази нижче за теперішню.
"Виступаючи на телебаченні у Гагаузії, я запитав, чи можуть мені назвати російські проєкти, які були впроваджені в їхньому регіоні, а відповіді нема – мовчать. А з іншого боку подивимося на проєкти від США та ЄС, у тому числі й Румунії, яка для них така ж страшна, як і НАТО. З одного боку – треба дружити з росіянами, а з іншого боку – треба боятися румун, які ось-ось перейдуть кордон та у першу чергу, звичайно ж, окупують Гагаузію, не на Кишинів же їм йти. Приблизно у такому стилі відбувається нинішня передвиборча кампанія", - сказав Чобану.
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