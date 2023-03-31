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На відновлення тимчасово окупованого Маріуполя необхідно 20 років і $14,5 млрд, - мер

31 березня, 2023 п'ятниця
06:49
війна з Росією

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко заявив, що для того, аби місто стало "європейським і надихало всю країну", потрібно приблизно 20 років і $14,5 млрд

Про це інформує Бойченко в ефірі телеканалу FREEДОМ

Влада українського Маріуполя Донецької області вже готує кілька планів щодо відновлення міста після деокупації від РФ - модель швидкого відновлення та повноцінного відродження.  

"Ми з вересня минулого року разом із нашою регіональною командою і муніципалітетом Маріуполя займаємося тим, щоб відповісти на головне запитання - як швидко ми повертаємося до міста Маріуполя, що ми маємо зробити в перші 3 місяці, пів року, 12 і 18 місяців із погляду стабілізації ситуації - роботи комунального сектору, усіх функціональних напрямів, освіти, медицини. У нас уже є чіткі відповіді та ми їх презентували на ReBuild Ukraine у Варшаві в лютому, представили свою модель швидкого відновлення Маріуполя", - каже Бойченко.

Швидке відновлення стосується стабілізації ситуації, аби безпечно, комфортно, відновити комунікації, транспорт, школи та лікарні.

"Але питання відновлення, відродження того півмільйонного міста, яке ми бачили та уявляли, сучасне, європейське, українське місто, яке ми будували протягом 7 років, відповідно, ці два місяці повноцінної такої агресії з боку РФ, які зруйнували 50% міста, займуть 20 років відновлення. Якщо говоримо про критичне відновлення, критичну інфраструктуру, стабілізацію ситуації, відновлення всіх комунальних сфер і напрямків - це 14 млрд грн", - розповідає мер.

Бойченко планує, що звільнення міста відбудеться наприкінці літа і восени вже розпочати відновлення.

"Коли ми говоримо про повноцінне відродження міста, 5-10-15-20 років, які ми витратимо на формування нового такого сильного, українського, європейського міста, яке надихатиме всю Україну, то це 14,5 млрд доларів", - наголосив міський голова та додав, що джерелом фінансування відновлення Маріуполя мають стати гроші репарацій, арештовані рахунки РФ у світі.

  • 19 березня російські державні інформагентства стверджують, що президент РФ Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" в тимчасово окупований Маріуполь.
  • Того ж дня у Міноборони України заявили, що нічний візит Путіна був спричинений не тільки питанням безпеки, а й спробами диктатора приховати справжній стан міста
  • 20 березня в ефірі Еспресо депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін заявив, що жодної жертви серед цивільного населення у Маріуполі за практично місяць "бавовни" немає - всі влучання є виключно цільовими.
  • Рашисти масово зносять будинки цілими кварталами у тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області. Це стосується не лише околиць, а й центральних вулиць. Станом на 20 березня російські окупанти знесли вже близько 300 багатоповерхівок.  
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
відбудова України
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