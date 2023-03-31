Про це інформує Бойченко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Влада українського Маріуполя Донецької області вже готує кілька планів щодо відновлення міста після деокупації від РФ - модель швидкого відновлення та повноцінного відродження.

"Ми з вересня минулого року разом із нашою регіональною командою і муніципалітетом Маріуполя займаємося тим, щоб відповісти на головне запитання - як швидко ми повертаємося до міста Маріуполя, що ми маємо зробити в перші 3 місяці, пів року, 12 і 18 місяців із погляду стабілізації ситуації - роботи комунального сектору, усіх функціональних напрямів, освіти, медицини. У нас уже є чіткі відповіді та ми їх презентували на ReBuild Ukraine у Варшаві в лютому, представили свою модель швидкого відновлення Маріуполя", - каже Бойченко.

Швидке відновлення стосується стабілізації ситуації, аби безпечно, комфортно, відновити комунікації, транспорт, школи та лікарні.

"Але питання відновлення, відродження того півмільйонного міста, яке ми бачили та уявляли, сучасне, європейське, українське місто, яке ми будували протягом 7 років, відповідно, ці два місяці повноцінної такої агресії з боку РФ, які зруйнували 50% міста, займуть 20 років відновлення. Якщо говоримо про критичне відновлення, критичну інфраструктуру, стабілізацію ситуації, відновлення всіх комунальних сфер і напрямків - це 14 млрд грн", - розповідає мер.

Бойченко планує, що звільнення міста відбудеться наприкінці літа і восени вже розпочати відновлення.

"Коли ми говоримо про повноцінне відродження міста, 5-10-15-20 років, які ми витратимо на формування нового такого сильного, українського, європейського міста, яке надихатиме всю Україну, то це 14,5 млрд доларів", - наголосив міський голова та додав, що джерелом фінансування відновлення Маріуполя мають стати гроші репарацій, арештовані рахунки РФ у світі.