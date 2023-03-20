Російські окупанти знесли вже близько 300 багатоповерхівок у Маріуполі
Рашисти масово зносять будинки цілими кварталами у тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області. Це стосується не лише околиць, а й центральних вулиць
Про це інформує пресслужба Маріупольської міськради.
"Окупанти намагаються сховати сліди своїх злочинів. До кінця року ставлять план знести понад 900 будинків, адже знають, що вже скоро за усе скоєне доведеться відповідати. Вони розуміють, що ордер на арешт Путіна – це лише перший крок. Кожен злочинець з‘явиться на лаві підсудних. Саме тому сьогодні фіксуємо усі злочини росіян. Вони стануть доказовою базою для Гааги", – заявив міський голова Вадим Бойченко.
Повідомляється, що нині в Маріуполі знищують будинки на проспекті Будівельників.
Усього в окупованому місті вже близько 300 багатоповерхівок росіяни знесли. Зокрема, разом із тілами вбитих ними ж маріупольців.
- 13 березня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.
- 16 березня в селі Маріупольського району пролунало кілька вибухів, сталася пожежа, було знищено склад окупантів.
- 19 березня російські державні інформагентства стверджують, що президент РФ Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" в тимчасово окупований Маріуполь.
- Того ж дня у Міноборони України заявили, що нічний візит Путіна був спричинений не тільки питанням безпеки, а й спробами диктатора приховати справжній стан міста
- 20 березня в ефірі Еспресо депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін заявив, що жодної жертви серед цивільного населення у Маріуполі за практично місяць "бавовни" немає - всі влучання є виключно цільовими.
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