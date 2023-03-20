Про це інформує пресслужба Маріупольської міськради.

"Окупанти намагаються сховати сліди своїх злочинів. До кінця року ставлять план знести понад 900 будинків, адже знають, що вже скоро за усе скоєне доведеться відповідати. Вони розуміють, що ордер на арешт Путіна – це лише перший крок. Кожен злочинець з‘явиться на лаві підсудних. Саме тому сьогодні фіксуємо усі злочини росіян. Вони стануть доказовою базою для Гааги", – заявив міський голова Вадим Бойченко.

Повідомляється, що нині в Маріуполі знищують будинки на проспекті Будівельників.

Усього в окупованому місті вже близько 300 багатоповерхівок росіяни знесли. Зокрема, разом із тілами вбитих ними ж маріупольців.