Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Серед ліквідованих загарбників - командир зенітної самохідної батареї старший лейтенант Артур Хугаєв, лейтенант Владислав Турубара та старший лейтенант Ігор Дяченко.

Також на війні проти України загинув майор спецназу ГРУ РФ Максим Соколов.

15 вересня Анатолій Штефан повідомив, що на війні Росії проти України ліквідували заступника командира групи спецназу ГРУ РФ прапорщика Івана Кулагіна.

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