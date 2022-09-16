На війні проти України ліквідували російських лейтенантів, спецназівця ГРУ й командира зенітної батареї, - офіцер ЗСУ Штефан
В Україні ліквідували майора розвідки РФ, командира зенітної самохідної батареї та лейтенантів російської армії
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
Серед ліквідованих загарбників - командир зенітної самохідної батареї старший лейтенант Артур Хугаєв, лейтенант Владислав Турубара та старший лейтенант Ігор Дяченко.
Також на війні проти України загинув майор спецназу ГРУ РФ Максим Соколов.
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