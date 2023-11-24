На війні з РФ загинув Сергій Павліченко - політв'язень часів Януковича
У листопаді 2023 року на фронті загинув представник ультрас київського "Динамо", політв'язень часів Віктора Януковича, Сергій Павліченко
Про це "WBC Ультрас Динамо" повідомили у фейсбуці.
Сергій Павліченко був бійцем 78 полку Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Відчайдушно захищав Україну до останнього подиху. Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше...", - пишуть представники руху фанатів "Динамо".
Сергій Павліченко загинув 18 листопада в районі села Вербове, Запорізька область.
Сергій Павліченко - політв'язень часів Віктора Януковича
У 2012 році Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павліченка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія до 13 років позбавлення волі. Їх звинувачували у вбивстві судді Сергія Зубкова.
У своїй скарзі на вирок Павліченки просили тодішнього генпрокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури. За їхнім твердженням він сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків. Також обвинувачені заявляли, що до них застосовували тортури.
Павліченки були звільнені у лютому 2014 року - на виконання постанови Верховної Ради України "Про звільнення політв'язнів", яка передбачала звільнення 23 людей по всій Україні.
Протягом часу, коли Павліченки були засуджені, фанати "Динамо" проводили акції з вимогою відпустити політв'язнів. На кожному матчі киян фани вивішували банери із закликом: "свободу Павліченкам".
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