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На війні з РФ загинув Сергій Павліченко - політв'язень часів Януковича

24 листопада, 2023 п'ятниця
23:09
Війна з Росією Сергій Павліченко

У листопаді 2023 року на фронті загинув представник ультрас київського "Динамо", політв'язень часів Віктора Януковича, Сергій Павліченко

Про це "WBC Ультрас Динамо" повідомили у фейсбуці.

Сергій Павліченко був бійцем 78 полку Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Відчайдушно захищав Україну до останнього подиху. Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше...", - пишуть представники руху фанатів "Динамо".

Сергій Павліченко загинув 18 листопада в районі села Вербове, Запорізька область.

Сергій Павліченко - політв'язень часів Віктора Януковича

У 2012 році Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павліченка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія до 13 років позбавлення волі. Їх звинувачували у вбивстві судді Сергія Зубкова.

У своїй скарзі на вирок Павліченки просили тодішнього генпрокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури. За їхнім твердженням він сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків. Також обвинувачені заявляли, що до них застосовували тортури.

Павліченки були звільнені у лютому 2014 року - на виконання постанови Верховної Ради України "Про звільнення політв'язнів", яка передбачала звільнення 23 людей по всій Україні.

Протягом часу, коли Павліченки були засуджені, фанати "Динамо" проводили акції з вимогою відпустити політв'язнів. На кожному матчі киян фани вивішували банери із закликом: "свободу Павліченкам".

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