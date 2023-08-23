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На вокзал Краматорська приїхала мандрівна виставка "Єднання заради майбутнього"

23 серпня, 2023 середа
14:12
Культура На фото: вокзал у Краматорську

"Поїзд єднання" привіз на вокзал Краматорська Донецької області виставку, яка розповідає про евакуацію українців залізницею на початку повномасштабного вторгнення

Про це інформує Укрзалізниця.

Фотовиставка уперше була представлена в Ужгороді в лютому цього року, коли відбувся запуск "Поїзда Єднання". Цей потяг прямував до Краматорська, несучи слова солідарності з нашими воїнами на сході, а у 2022-му - найдовшим маршрутом від Рахова до Маріуполя.

"Саме туди, куди й прямував наш символічний "Поїзд Єднання" з Ужгорода в лютому, який, власне, й дав старт для мандрівної фотовиставки. Виставка продовжує розповідати про етапи евакуації українців залізницею на початку повномасштабного вторгнення та про її роль у житті сучасної України", - йдеться в заяві.

Також виставка мандрувала вокзалами Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та Словʼянська. 

"Виставка нагадує нам про те, чим насправді обʼєднана наша нація - залізничними коліями та залізним прагненням перемоги. В Ужгороді, Києві та Краматорську сьогодні однаково продовжуємо рух за розкладом", - додають у пресслужбі.

Що відомо про Поїзда єднання

Перший "Поїзд єднання" 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей нашої держави від Рахова (Закарпатська область) до Маріуполя (Донецька область). Прапор було передано українським морякам, втім місце його перебування після початку повномасштабного вторгнення наразі невідомо.

16 лютого 2023 року з Ужгорода до Краматорська вирушив "Поїзд єднання", маршрут якого пролягає із заходу на схід України.

Також після успішного досвіду "Поїзда єднання" Укрзалізниця призначила новий потяг сполученням Львів – Краматорськ.

2 червня виставка "Єднання заради майбутнього" переїхала з Одеси до Дніпра.  

Суспільство
Укрзалізниця
Краматорськ
Війна з Росією
Донеччина
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