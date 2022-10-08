Про це повідомляє Newsmaker.

"40-річний чоловік з Росії вчинив кілька хуліганських дій біля російського посольства. Він розмалював ворота посольства графіті, запустив феєрверк біля будівлі, кидав через ворота петарди та повісив шматок синьо-білої тканини на металевий лом", - заявила пресофіцер департаменту поліції Кишинева Ніна Дубовка.

Також на воротах дипустанови російською мовою було написано "Путін - вбивця".

Під час затримання росіянин чинив опір. Наразі він заарештований на 72 години й перебуває під слідством у кримінальній справі за статтею "хуліганство".

9 вересня, Рада ЄС ухвалила повністю зупинити спрощений візовий режим із Росією з 12 вересня.

13 вересня Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили оформлювати туристичні візи громадянам Росії.

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