На воротах посольства РФ у Кишиневі написали "Путін - вбивця"
У Кишиневі затримали росіянина, який розмалював ворота посольства Росії та запустив біля будівлі салют
Про це повідомляє Newsmaker.
"40-річний чоловік з Росії вчинив кілька хуліганських дій біля російського посольства. Він розмалював ворота посольства графіті, запустив феєрверк біля будівлі, кидав через ворота петарди та повісив шматок синьо-білої тканини на металевий лом", - заявила пресофіцер департаменту поліції Кишинева Ніна Дубовка.
Також на воротах дипустанови російською мовою було написано "Путін - вбивця".
Під час затримання росіянин чинив опір. Наразі він заарештований на 72 години й перебуває під слідством у кримінальній справі за статтею "хуліганство".
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