На закупівлю систем ППО Україна отримає від Канади понад $24 млн
Канада виділить 24,5 мільйона доларів очолюваному Великобританією партнерству, яке купує для України обладнання протиповітряної оборони
Про це повідомляє міністерство оборони Канади з посиланням на слова міністра Білла Блера.
Білл Блер заявив, що Канада сприятиме партнерству під керівництвом Сполученого Королівства, яке постачає високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони в Україну, і виділить на це 24,5 мільйона доларів.
"Разом Канада та Сполучене Королівство підтримують Україну, коли вона бореться за захист від незаконного та невиправданого вторгнення Росії. Канада високо оцінює мужність і силу українців, і ми продовжуватимемо підтримувати їх всебічною військовою допомогою, необхідною для боротьби та перемоги", - зазначив міністр оборони Канади.
Повідомляється, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.
Ця ініціатива була започаткована в червні 2023 року кількома країнами, включаючи Данію, Нідерланди, Велику Британію та Сполучені Штати, і має на меті забезпечити терміново необхідні ракети протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захиститися від ракетних ударів і атак дронами з боку Росії.
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Міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався телефоном з міністром оборони Канади Біллом Блером про можливість зміцнення обороноздатності України.
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