На Запоріжжі окупанти обстріляли фермерське господарство

Про це повідомляє Запорізька ОВА у Telegram.

Російські окупанти в ніч на 30 квітня обстріляли Таврійську територіальну громаду. Ворожі снаряди влучили на території фермерського господарства. Внаслідок цього пошкоджено інфраструктуру, господарську техніку та насіння соняшника. Серед людей ніхто не постраждав.

Наразі здійснюються процесуальні дії щодо відкриття кримінального провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомляли, що в Енергодарі на Запоріжжі 29 квітня колаборанти самопроголошеної міськадміністрації збирали голів ОСББ, щоб вимагати персональні відомості про мешканців.

Відомо, що того ж дня з метою безпеки мер Енергодара разом із командою виїхали до Запоріжжя. Вони керують містом віддалено.