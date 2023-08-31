На Запоріжжі окупанти утримують у ямі й майже не годують військових РФ, які відмовилися йти в бій, - Маляр

Про це інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних особливостей проведення так званої спеціальної військової операції ЗС РФ в Україні. Зокрема наприкінці серпня цього року поблизу населеного пункту Покровське Запорізької області російською поліцією у так званому "зиндані" (викопаній глибокій ямі) за відмову брати участь у бойових діях утримується понад 50 російських військовослужбовців, яких годують мізерною пайкою харчів тільки один раз на добу", - пише Маляр.

Водночас ворог на всій тимчасово окупованій українській території використовує "зиндани" і для покарання місцевих мешканців, які були затримані за порушення комендантського режиму абощо.

Також російські псевдоадміністрації Сватівського району Луганської області були повідомлені, що з вересня продовольче забезпечення підрозділів, розташованих на території цього району, буде припинено.

"Разом з тим до міста Донецьк масово прибувають мобілізовані на території Росії особи, більшість з яких трудові мігранти з колишніх радянських республік, які свого часу виїхали на заробітки та отримали російські паспорти. Зі слів зазначених осіб, їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортовано до Росії", - пояснила заступниця міністра.

Повідомляється, що мобілізовані вже вичерпали свої запаси сухих пайків, а інше продовольче забезпечення до їх прибуття до бойових підрозділів не передбачено.