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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Запоріжжі окупанти утримують у ямі й майже не годують військових РФ, які відмовилися йти в бій, - Маляр

На Запоріжжі окупанти утримують у ямі й майже не годують військових РФ, які відмовилися йти в бій, - Маляр

31 серпня, 2023 четвер
15:28
Війна з Росією окупант жаліється на відсутність їжі

В Україні російських військових карають харчовими обмеженнями. Поблизу села Покровське Запорізької області понад 50 рашистів утримують у ямі і годують раз на день за відмову брати участь у боях

Про це інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних особливостей проведення так званої спеціальної військової операції ЗС РФ в Україні. Зокрема наприкінці серпня цього року поблизу населеного пункту Покровське Запорізької області російською поліцією у так званому "зиндані" (викопаній глибокій ямі) за відмову брати участь у бойових діях утримується понад 50 російських військовослужбовців, яких годують мізерною пайкою харчів тільки один раз на добу", - пише Маляр.

Водночас ворог на всій тимчасово окупованій українській території використовує "зиндани" і для покарання місцевих мешканців, які були затримані за порушення комендантського режиму абощо.

Також російські псевдоадміністрації Сватівського району Луганської області були повідомлені, що з вересня продовольче забезпечення підрозділів, розташованих на території цього району, буде припинено.

"Разом з тим до міста Донецьк масово прибувають мобілізовані на території Росії особи, більшість з яких трудові мігранти з колишніх радянських республік, які свого часу виїхали на заробітки та отримали російські паспорти. Зі слів зазначених осіб, їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортовано до Росії", - пояснила заступниця міністра.

Повідомляється, що мобілізовані вже вичерпали свої запаси сухих пайків, а інше продовольче забезпечення до їх прибуття до бойових підрозділів не передбачено.

  • Така ж ситуація була зафіксована у листопаді минулого року. Тоді ГУР перехопило розмову рашиста, де той жалівся на відсутність їжі в Кремінній.
  • Водночас у липні цьогоріч російські окупанти атакують логістичні шляхи на Луганщині, щоб жителі звільнених селищ не змогли отримати гуманітарну допомогу та залишились без їжі.  
Новини
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Ганна Маляр
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