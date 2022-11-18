"Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят": окупант жаліється на відсутність їжі в Кремінній, - перехоплення

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Такое отношение бл*дское к народу. У нас один валяется труп, его даже никто не увозит. Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят - другой ест отряд", - каже рашист матері.



Окупант розповідає, як у товариша по службі відкрилася язва, то командир наказав їхати у шпиталь.



"До поселка получается 20 км надо ехать и еще до госпиталя сколько-то, он говорить: идите пешком. Я не понимаю, по 50-60 лет мужикам и они чего-то хотят, они что на курорт сюда приехали, какие вылазки", - обурюється росіянин.



Російський загарбник на питання матері про їхнє місце перебування відповідає: "Мы сзади в обороне стоим. Мы в самом пекле. Тут между нами все летает. Вчера тут рядом ложились мины. Думаешь: только б в блиндаж не прилетел снаряд. Кременная, поселок. Нас окружили вчера. Думали в цепочку возьмут все. Вчера - да, провалили оборону. Там сверкало все".



"Тут когда бомбят, то нормально это. Когда не бомбят - страшно становится. Тут хохлов уже нет: негры, арабы, французы, канадцы, америкосы, Финляндия", - додав рашист.



Мати підтверджує слова сина: "Да-да, показывали вчера. Вся Европа".



Рашист запропонував росіянці привести вухо темношкірого солдата - та відмовилася.

10 листопада Луганська ОВА писав, що окупанти на Луганщині посилили фільтраційні заходи й шукають зрадників навіть серед зрадників.

14 листопада Генеральний штаб ЗСУ також повідомляв, що на тимчасово окупованій Луганщині рашисти планують повну "евакуацію" мирних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного у глиб захоплених територій.

15 листопада повідомлялося, що особовий склад підрозділів, розташованих біля Кремінної в Луганській області, планує втечу зі своїх рубежів.

Роман Власенко, голова Сєверодонецької районної військової адміністрації, повідомив, що бойові дії тривають по всьому фронту Луганщини, але найгарячіші напрямки - Білогорівка, Кремінна та Сватове.

17 листопада Гайдай писав, що у Луганській області тривають запеклі бої на двох напрямках: Сватове – Кремінна та Білогорівка.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb