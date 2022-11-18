Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят": окупант жаліється на відсутність їжі в Кремінній, - перехоплення

"Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят": окупант жаліється на відсутність їжі в Кремінній, - перехоплення

18 листопада, 2022 п'ятниця
10:58
війна з Росією Протерміновані сухпайки армії Росії

ГУР перехопило розмову російського загарбника, який перебуває у Кремінній Луганської області, з матір'ю про ситуацію на фронті. Рашист жаліється на відсутність їжі та виправдовує прорив оборони

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Такое отношение бл*дское к народу. У нас один валяется труп, его даже никто не увозит. Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят - другой ест отряд", - каже рашист матері.

Окупант розповідає, як у товариша по службі відкрилася язва, то командир наказав їхати у шпиталь.

"До поселка получается 20 км надо ехать и еще до госпиталя сколько-то, он говорить: идите пешком. Я не понимаю, по 50-60 лет мужикам и они чего-то хотят, они что на курорт сюда приехали, какие вылазки", - обурюється росіянин.

Російський загарбник на питання матері про їхнє місце перебування відповідає: "Мы сзади в обороне стоим. Мы в самом пекле. Тут между нами все летает. Вчера тут рядом ложились мины. Думаешь: только б в блиндаж не прилетел снаряд. Кременная, поселок. Нас окружили вчера. Думали в цепочку возьмут все. Вчера - да, провалили оборону. Там сверкало все".

"Тут когда бомбят, то нормально это. Когда не бомбят - страшно становится. Тут хохлов уже нет: негры, арабы, французы, канадцы, америкосы, Финляндия", - додав рашист.

Мати підтверджує слова сина: "Да-да, показывали вчера. Вся Европа".

Рашист запропонував росіянці привести вухо темношкірого солдата - та відмовилася.

  • 10 листопада Луганська ОВА писав, що окупанти на Луганщині посилили фільтраційні заходи й шукають зрадників навіть серед зрадників.  
  • 14 листопада Генеральний штаб ЗСУ також повідомляв, що на тимчасово окупованій Луганщині рашисти планують повну "евакуацію" мирних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного у глиб захоплених територій.  
  • 15 листопада повідомлялося, що особовий склад підрозділів, розташованих біля Кремінної в Луганській області, планує втечу зі своїх рубежів. 
  • Роман Власенко, голова Сєверодонецької районної військової адміністрації, повідомив, що бойові дії тривають по всьому фронту Луганщини, але найгарячіші напрямки - Білогорівка, Кремінна та Сватове.
  • 17 листопада Гайдай писав, що у Луганській області тривають запеклі бої на двох напрямках: Сватове – Кремінна та Білогорівка.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганщина
окуповані території
окупанти
ГУР
Міністр оборони України
Читайте також:
саміт G20
15 листопада, 2022 вiвторок
Сценарій Путіна на саміті G20 провалився, - політолог Таран
президент Польщі Анджей Дуда
16 листопада, 2022 середа
У Білорусі заявили, що Польща готується до наступу на Росію і РБ
Володимир Зеленський
16 листопада, 2022 середа
Зеленський пояснив, чому не попередив українців про початок повномасштабної війни. Йому пропонували евакуювати Київ
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.88
    Купівля 39.88
    Продаж 40.57
  • EUR
    Купівля 40.09
    Продаж 41.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
18 листопада
11:09
діти
Росіяни вбили вже 433 дитини в Україні
11:09
Обстріляні будинки в Бахмуті
Частину виведених із Херсона російських військ можуть передислокувати під Бахмут, — британська розвідка
10:52
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
У Швеції заявили про виявлення залишків вибухівки поруч із "Північними потоками"
10:50
Валдіс Домбровскіс
У Київ прибув віцепрезидент Єврокомісії говорити про екстренну фіндопомогу
10:37
на фото Катерина Губарєва
Росіяни відпустили заступницю голови окупаційної адміністрації Херсонщини, яку підозрюють у розкраданнях
10:30
Російські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини: сталося займання
10:19
Папа Римський Франциск
"Треба бажати миру, а не просто перемир'я": Папа Франциск знову пропонує посередництво у війні в Україні
10:16
валюта доллар обмін валют
Курс валют на 18 листопада: ціни в обмінниках
10:15
навчальні стрільби
На Полтавщині буде чути звуки вибухів: проводитимуть навчальні стрільби
10:05
Вільнянськ
У Вільнянську зросла кількість загиблих після російського обстрілу 4-квартирного будинку в ніч на 17 листопада
10:03
OPINION
Олег Манчура
"Мали б втопити Балтійський флот". Поляк про ракети з Росії
09:51
СБУ викрила масштабне онлайн-казино, яке перерахувало в Росію майже 3 млрд грн
09:49
Нардепи ексОПЗЖ у Раді
Петиція про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ набрала необхідні 25 тис. голосів
09:26
Ілон Маск
Ультиматум Маска призвів до масового звільнення співробітників Twitter
09:25
Харківщина
На Харківщині під час ліквідації наслідків російських обстрілів газової промисловості постраждало 8 працівників підприємства і поліцейських
09:14
розбита техніка окупантів
Росія втратила на війні в Україні за добу 350 окупантів, 6 крилатих ракет, 5 дронів і танк, - Генштаб ЗСУ
09:08
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували ракетою село на Запоріжжі, пошкоджено будинок культури
09:01
Ексклюзив
Бенксі в Україні
Бенксі в Україні: що означають нові роботи культового художника
08:47
Світло
В Україні знову запровадили стабілізаційні відключення електроенергії
08:46
Жозеп Боррель
Очільник дипломатії ЄС вважає, що Росія ще не готова піти з України і встановити мир
08:45
Ексклюзив
ЗСУ
Стратегічних передумов для проведення переговорів України з РФ немає, - Згурець
08:30
Ексклюзив
Олег Баркаренко
Вісім місяців не бачив неба: херсонський волонтер розповів про тортури і життя в окупації
08:26
Донеччина, Торецьк
На Донеччині за добу армія РФ убила мирного жителя, ще четверо поранені
08:22
ЗСУ
Ворожі війська наступають на трьох напрямках, проте ЗСУ відбили атаки в районах 9 міст та сіл
08:15
Ексклюзив
російські окупанти
Є свідчення про низький моральний стан російських військ на лівому березі Дніпра, - експерт Данілов
08:12
Резиденцію прем’єр-міністра Канади в Оттаві закрили на ремонт, який триватиме кілька років
08:00
OPINION
Сергій Марченко
Про хамон, курячі стегенця і претензії українців
07:56
Діалоги з совєтами, вовк в трусах і остання справа журналістки – 5 книг про кулі замість розмови
07:54
На фото: система ППО
За добу українське військо збило 6 ракет та 5 "шахедів"
07:31
Окупанти гатили по Нікополю: пошкоджені лінія електропередач, сонячна підстанція, багатоповерхівки та приватні домівки
07:28
російські війська окупанти
Генштаб: Окупанти зобов'язали працівників медзакладів на територіях окупованої Луганщини стати на військовий облік
07:11
У Чорногорії тисячі людей мітингували із закликом до дострокових виборів
07:07
ПВК Вагнер
У Бєлгородській області активно вербують працівників промислових підприємств долучитися до ПВК Вагнера, - Генштаб
06:49
Китайські балістичні ракети
Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії
06:37
окупанти
В ISW сказали, чому війська РФ вразливі на лівому березі Дніпра
06:33
McDonald's
McDonald's призупиняє роботу в Казахстані
05:58
ЗАЕС і МАГАТЕ
Рада МАГАТЕ втретє закликала Росію припинити усі дії на ядерних об'єктах України
05:45
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру
05:38
влучання ракети у Польщі
Падіння ракети у Польщі: названо терміни розслідування 
04:28
російські окупанти
На Херсонщині виявили колаборантів, які намагались "перефарбуватись". Місцеві добре пам'ятають кожного, - ОК "Південь"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV