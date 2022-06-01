На Запоріжжі окупанти виказали свої позиції, витоптавши лайку в полі поряд з бліндажем

Про це написали на сторінці фонду "Повернись живим".

Українські військові вдарили по позиціях росіян, які напередодні біля місця своєї дислокації витоптали на траві слово "хохли".

"Цей знімок насправді скрін із досить цікавого відео, яке нам надіслали аеророзвідники. Безпілотник зафільмував позиції росіян у Запорізькій області. Рашисти, як ви бачите, витоптали поруч зі своїм бліндажем образливу для українців лайку. Та на цьому, за словами наших армійців, вони не планували зупинятися — лайка, схоже, мала би стати цілим реченням. Але "топтуни" не встигли завершити почате. Їх зупинили кілька влучних попадань із міномета", – зазначили у повідомленні у фонді "Повернись живим"

Нагадаємо,Україна знищила склад РФ з боєприпасами на Сході, також вбито 22 окупанти

Українські розвідники знищили інженерний підрозділі російських окупантів

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