Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.

На Запорізькому напрямку 6 жовтня ситуація суттєво не змінилась. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби окупанти обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

Вони накрили вогнем цивільну інфраструктуру в рацоні Запоріжжя, Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Червоного, Новоандріївки, Ольгівського, Чарівного, Степового, Кам'янського, Малих Щербаків, Оріхова, Дорожнянки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Білогір'я, Малинівки та Преображенки.

"Надійшло 28 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж 6 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 184 цивільних, зокрема 39 дітей.

5 жовтня російські окупанти знищили 27 цивільних об'єктів у районі 23 населених пунктів Запорізької області.

6 жовтня російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки. Близько 11:00 РФ знову завдала ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя.

Уночі 7 жовтня російські війська знову атакували два райони Запоріжжя безпілотниками іранського виробництва. Руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти, є постраждалий.

12 людей загинули внаслідок російських ракетних ударів по Запоріжжю вранці 6 жовтня, всього врятовано 21 людину.

Уранці 7 жовтня росіяни знову вдарили ракетами по Запоріжжю. Ракета впала у двір багатоповерхівки. Відомо про постраждалого, руйнування будинку та пошкодження комунальних мереж.

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