На Запоріжжі росіяни обстріляли евакуаційну автоколону мирних жителів, - Іван Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Запорізькій області російські військові обстріляли у "сірій зоні" евакуаційну колону авто мирних жителів
Про це під час національного телемарафону.
"Вчора рашисти навмисно випустили дуже велику кількість автівок з Василівки і в "сірій зоні" розстріляли колону з нашими цивільними мешканцями. На відстані 50-100 метрів від авто були вибухи і люди вимушені були вискакувати з автомобілів, ховатися під машинами", - розповів Федоров.
Окрім цього, за його словами, постраждалих немає, але окупанти роблять все, щоб люди боялись виїжджати.
- У Запорізькій області 29 серпня окупанти знищили 43 цивільні об'єкти в 9 населених пунктах.
- Уночі 30 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.4Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе