На Запоріжжі росіяни обстріляли евакуаційну автоколону мирних жителів, - Іван Федоров

Про це під час національного телемарафону.

"Вчора рашисти навмисно випустили дуже велику кількість автівок з Василівки і в "сірій зоні" розстріляли колону з нашими цивільними мешканцями. На відстані 50-100 метрів від авто були вибухи і люди вимушені були вискакувати з автомобілів, ховатися під машинами", - розповів Федоров.

Окрім цього, за його словами, постраждалих немає, але окупанти роблять все, щоб люди боялись виїжджати.

У Запорізькій області 29 серпня окупанти знищили 43 цивільні об'єкти в 9 населених пунктах.

Уночі 30 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

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