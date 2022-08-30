На Запоріжжі рух опору ліквідував окупантів, які поїхали подивитись на палаючий склад боєприпасів
У ніч на 30 серпня рух опору знищив російських загарбників, які поїхали подивитись на палаючий склад боєприпасів у Михайлівці Запорізької області
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти напевно навіть не знали, що на Півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. Своєю чергою рух опору їм про це філігранно нагадує чи не щодня. Наразі відомо про знищення низки мелітопольських окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК у Михайлівці", - написав Федоров.
"Нас інформують і просять "привітати" мелітопольських окупантів з невдалим переглядом фільму про "БК, що палають". Поїхали подивитись на пожежу на складах, раптом стався вибух. Рух опору запрошує окупантів, які пропустили сеанс, до перегляду наступного разу!" - наголосив Старух.
- 25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає.
- Ввечері 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.
- 27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.
- 27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.
- У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.
- Уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.
- Близько шостої години вечора 29 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.
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