Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а також Головне управління розвідки МО України.

Повідомляється, що обмін тілами загиблих провели за формулою 35 на 50. Серед полеглих бійців – 25 українських захисників Маріуполя.

Зазначається, що полеглих українських героїв буде поховано з усіма військовими почестями.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, Служби безпеки України, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває.

Процедура відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, 18 червня Україна звільнила з полону росіян п'ятьох цивільних

А 15 червня до Києва привезли тіла 64 загиблих з Азовсталі

У рамках попереднього обміну, 8 червня, Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 – захисники Азовсталі.

28 квітня відбувся шостий обмін полоненими, під час якого з російського полону звільнили 33 військовослужбовця та 12 цивільних українців

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