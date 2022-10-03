На Запоріжжі ЗСУ уразили район зосередження окупантів і склади боєприпасів, поранення отримали понад 250 солдатів РФ
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні
Про це Генштаб написав у фейсбуці.
"За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це - один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад двадцять одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300", - йдеться у повідомленні.
Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.
- Раніше зазначалося, що на Півдні знищено ще 40 російських солдатів, 2 танки та 7 одиниць іншої автобронетехніки.
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