Про це Генштаб написав у фейсбуці.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це - один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад двадцять одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300", - йдеться у повідомленні.

Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

Раніше зазначалося, що на Півдні знищено ще 40 російських солдатів, 2 танки та 7 одиниць іншої автобронетехніки.

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