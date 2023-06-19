Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Ситуація на Запорізькому напрямку досить жвава. Постійно, вдень і вночі, відбуваються бойові зіткнення. Такі активні бойові дії відбуваються майже по всій лінії фронту. В Сил оборони є певні успіхи на цьому напрямку. Проте про них будуть говорити вже у Генштабі ЗСУ. Стосовно населеного пункту Пʼятихатки, то дійсно можу підтвердити, що там вже закріпилась 28 бригада. Противник кілька разів заявляв, що повернув контроль над П'ятихатками, але ця інформація не відповідає дійсності", - розповів Бурлик.