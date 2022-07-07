На Запорізькому напрямку ворог боязкий у просуванні, - боєць Шолтис

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Зараз ЗСУ активізувалися і, починаючи з 28 червня до сьогодні, було нанесено біля 11-12 точкових ударів по ворогу на Запорізькому напрямку. Це свідчить про те, що на напрямках, де ми працюємо, наші сили достатньо закріпилися, аби мати можливість ретельно планувати подібні операції. Тому найближчим часом на тих напрямках, де війна вже перейшла у позиційну фазу, такі диверсії тільки будуть збільшуватися та інтенсифікуватися", - зауважив Шолтис.



Ігор Шолтис підкреслив, що на Запорізькому напрямку вороги досить боязкі у просуванні, вони забрали близько чотирьох батальйонно-тактичних груп на Херсонський напрямок.



"На цьому напрямку попри близькість противника до Запоріжжя, а це орієнтовно 20 км, дозволяє ворогу уражати обласний центр зі "смерчів" та подібних установок, але все-таки росіяни не поспішають просуватися далі, забирають звідси основні сили та перекидають на Херсонський напрямок. Попередні невдалі штурми ворога на Оріхівському і на Гуляйпільському секторах закінчуються тим, що кожного разу після невдач, противник перегруповується та перекидає свої сили до інших областей, тому що тут їм потрібно займати оборонні позиції", - пояснив боєць ЗСУ.

2 липня українські артилеристи ліквідували російський склад за допомогою американської гаубиці М-777 на Запоріжжі.

3 липня за повідомленням мера Мелітополя, Івана Федорова, ЗСУ завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі на аеродромі.

6 липня голова Запорізької ОВА, Олександр Старух, повідомив, що у районі окупованого Мелітополя був знищений міст через який росіяни часто переганяли військову техніку.

Також командир підрозділу "Азов" Кудряшов зазначив, що лінія оборони на Запорізькому напрямку стоїть міцно.