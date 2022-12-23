На знак солідарності: Мелоні закликала італійців вимикати газ і світло на годину на день
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні у четвер, 22 грудня, закликала громадян своєї країни вимикати на годину на день газ та електрику на знак солідарності з Україною
Про це повідомляє Reuters.
"Щоб зрозуміти, через що проходять українці, я прошу всіх італійців вимкнути всі джерела енергії на одну годину на день", - сказала Мелоні під час зборів італійських послів у Римі.
Видання зазначає, що у такий спосіб італійська прем’єрка віддала належне українцям, "які захищають свої свободу та любов до своєї країни", не зважаючи на те, що з жовтня Росія посилила ракетні атаки та удари безпілотниками по території України, тим самим пошкодивши критичну інфраструктуру країни та залишивши багато районів без світла.
- 21 грудня понад 60 всесвітньо відомих локацій у рамках ініціативи від UNITED24 на годину вимкнули світло, щоби зібрали кошти на генератори для українських лікарень.
- Також 21 грудня із солідарності Вільнюський, Каунаський, Вілкавішкський та інші муніципалітети Литви взяли участь в акції "Година з Україною", в рамках якої вимикали святкове освітлення.
- Експремʼєр-міністр Британії Борис Джонсон закликав вимкнути святкове освітлення о 20-й годині за місцевим часом на знак підтримки України.
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