Про це повідомляє Reuters.

"Щоб зрозуміти, через що проходять українці, я прошу всіх італійців вимкнути всі джерела енергії на одну годину на день", - сказала Мелоні під час зборів італійських послів у Римі.

Видання зазначає, що у такий спосіб італійська прем’єрка віддала належне українцям, "які захищають свої свободу та любов до своєї країни", не зважаючи на те, що з жовтня Росія посилила ракетні атаки та удари безпілотниками по території України, тим самим пошкодивши критичну інфраструктуру країни та залишивши багато районів без світла.

21 грудня понад 60 всесвітньо відомих локацій у рамках ініціативи від UNITED24 на годину вимкнули світло, щоби зібрали кошти на генератори для українських лікарень.

Також 21 грудня із солідарності Вільнюський, Каунаський, Вілкавішкський та інші муніципалітети Литви взяли участь в акції "Година з Україною", в рамках якої вимикали святкове освітлення.

Експремʼєр-міністр Британії Борис Джонсон закликав вимкнути святкове освітлення о 20-й годині за місцевим часом на знак підтримки України.