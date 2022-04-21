На звільнених від окупантів територіях добровольців ТрО закликають передати зброю на зберігання, - командувач ТрО Галушкін

Про це повідомляє Територіальна оборона ЗС України.

"Зі зброєю в руках ви звільняли північ України від російських окупантів, і зараз воюєте за південь та схід України. ЗСУ та ваші громади високо цінують вашу хоробрість і відданість. Частина наших регіонів звільнена від окупантів і там не ведуться бойові дії. На цих територіях потрібно виконувати завдання, пов’язані з відбудовою наших міст та сіл, відновлювати економіку, повертатися до роботи. Саме тому у цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання. Ви будете доглядати її, брати на тренування та за потреби отримувати для виконання завдань. Ми будемо тримати порох сухим. Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент нею можна було швидко скористатися і застосувати проти нашого ворога - російських військ. Ми вдячні вам за вашу вмотивованість та відповідальність", - сказав Галушкін.

Додамо, що до сил територіальної оборони – наймолодшого роду військ в Україні – за три місяці увійшли понад 110 тисяч громадян

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