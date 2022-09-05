Наближається переломний момент, замість бравих колон противник ледве назбирує відділення для локальних операцій, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Я прекрасно розумію, що війна закінчиться фізичним припиненням існування кривавого диктатора Путіна. Він не відчуває втрати, люди для нього ніщо, не рахує життів ні солдат, ні цивільних людей, і саме ворожа тактика тотальної руйнації це вкотре підкреслює. Якщо говорити про межу, то вже є переломні моменти. Коли росіяни раніше йшли бравими парадними колонами, то зараз вони ледве назбирують на відділення, тобто 10-15 бійців, щоб пробувати проводити якісь локальні операції. Але вони зараз навіть села не штурмують, бо не можуть просунутися, аби взяти окоп чи блокпост, чи якусь позицію", - зазначив боєць "Легіону Свободи".



Володимир Назаренко прокоментував, що останні 2-3 місяці війни показують втрати росіянами позицій. І новина про звільнення від окупантів населеного пункту на північ від Слов'янська, говорить про те, що там противник пороздавав якимось алкоголікам автомати, а ті, побачивши українських солдатів, почали тікати.



"У противника є брак кадрів, а саме піхоти, також величезна неукомплектованість спеціалістів. Мобілізація російського суспільства їм не допоможе, бо ніхто не захоче йти на війну. Це на словах вони можуть підтримувати імперські амбіції Росії, а на справі все по іншому, й ця межа поступово наближається. Завдяки західному озброєнню з кожним днем нівелюється перевага ворога в артилерії. Для нас головне не поспішати та не повторювати помилок ворога, максимально зберігати життя українських солдатів та знекровлювати ворожу армію, що вже і відчувається на фронтах", - підкреслив Назаренко.

5 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія втратила близько 49,8 тис. військових, 2068 танків, 236 літаків і 1157 систем артилерії за час масштабної війни

Також Генштаб ЗСУ інформував, що українські військові успішно відбили наступ російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Крім того, у тимчасово окупованому Донецьку росіяни почали силоміць "мобілізовувати" хворих із лікарень, у тому числі поранених унаслідок бойових дій