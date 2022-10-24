Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України у своєму facebook.

У повідомленні йдеться, що бюро розшукує ексголову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка, заступника Дениса Чернишова та заступницю директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.

Управлінців звинувачують у розтраті коштів цього банку, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.

НАБУ заявляє, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук

У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям.

5 жовтня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

6 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку в період його керівництва "Укргазбанком", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

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