НАБУ оголосило в розшук ексголову НБУ Шевченка
НАБУ оголосило у розшук ексголову "Укргазбанку" та ще двох членів правління за розкрадання понад 200 млн гривень
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України у своєму facebook.
У повідомленні йдеться, що бюро розшукує ексголову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка, заступника Дениса Чернишова та заступницю директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.
Управлінців звинувачують у розтраті коштів цього банку, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.
НАБУ заявляє, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук
- У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям.
- 5 жовтня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.
- 6 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку в період його керівництва "Укргазбанком", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.
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