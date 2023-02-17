Начальник генштабу Норвегії вважає, що Україна не переможе військовим шляхом
Очільник генштабу Норвегії Ейрік Крістофферсен вважає, що Україна не зможе перемогти у війні проти Росії військовим шляхом
Про це він заявив у коментарі виданню VG.
"Військового рішення цього конфлікту, думаю, немає. У такому випадку сторонам необхідно було б дуже багато часу, щоб одна з них перемогла іншу, і це матиме жахливі наслідки для людей", - сказав Крістофферсен.
Проте видання зазначає, що висновок начальника генштабу Норвегії суперечить думкам кількох інших експертів. Зокрема, очільник відділу сухопутних сил Норвезької військової академії підполковник Палле Ідстебьо вважає, що сценарій перемоги України у війні проти Росії реалістичний.
"Україна може покладатися на всю західну економіку, тоді як Росії доводиться задовольнятися обмеженою підтримкою з боку Північної Кореї та Ірану, а також технологічною підтримкою Китаю", - стверджує Ідстебьо.
Він також вважає, що сьогодні неможливо завершити війну за столом переговорів.
"Це буде війна на те, хто зможе протриматись довше, і у гіршому разі це триватиме декілька років", - наголосив Ідстебьо.
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