Над Чорним морем поблизу Одещини ППО збила ворожий безпілотник
Удень, 17 жовтня, Протиповітряна оборона збила російський безпілотник над Чорним морем поблизу Одещини
Про це інформує речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Спрямований по Одещині ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня знищено силами протиповітряної оборони над морем", - написав Братчук.
- Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня українські Повітряні Сили збили 26 дронів на Півдні.
- 17 жовтня Росія запустила 28 дронів-камікадзе у бік Києва. В небі центральних регіонів країни ЗСУ збили 11 безпілотників. Деякі з іранських "шахідів" влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, а також в житловий будинок в одному з районів столиці — загинули 4 людей, у тому числі вагітна жінка.
- У Мінреінтеграції розповіли, як українцям уберегтися від бойових безпілотників.
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