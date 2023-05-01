"Надсилають координати феодосійської нафтобази, чекають на подарунки": Чийгоз про реакцію жителів Криму на вибухи у Севастополі
Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що жителі Криму після вибухів у Севастополі почали надсилати координати феодосійської нафтобази
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Вже відправляють координати феодосійської нафтобази, з цього й робити висновки. Чекають й надалі такі подарунки. Це дуже впливає на, скажемо, і так низький рівень отого захоплення, що "Крим - це гавань якась", - сказав він.
Чийгоз також зазначив, що меджліс кримськотатарського народу з 2014 року відстежував ту ситуацію, яка є в реалії на території Криму. Щодо очікувань від контрнаступу ЗСУ він повідомив, що визволення Криму - це вже дії українських військових на лівому березі на Херсонщині.
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"Так ось, наполягаю на тому, що визволення Криму - це дії наших військових на лівому березі на Херсонщині та вище. І коли ми будемо підходити до Чонгару і Каланчаку - нам треба бути готовими до того, щоб входили в Крим", - сказав він.
Він також зазначив, що морально-психологічний стан в окупантів у Криму зараз погіршується, і колаборанти - це "симптоми, за якими ми відстежуємо їхні бесіди між собою, як вони поводяться, як починають мстити кримським татарам".
"Ми про все це розповідаємо і нашим військовим також. Я ще раз почав з того, що нам стали після цієї бавовни посилати координати, як кажуть, "інфраструктурних об'єктів". Ні, це є військова база, там треба знищувати все", - додав він.
- 29 квітня окупаційна влада Криму заявила про атаку безпілотників на нафтобазу в Севастополі.
- 29 квітня внаслідок вибухів на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами місткістю 40 тис. тонн.
- 30 квітня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що вибухи на нафтобазі окупантів у Севастополі - це підготовка до активних наступальних дій ЗСУ.
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