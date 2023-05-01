Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Вже відправляють координати феодосійської нафтобази, з цього й робити висновки. Чекають й надалі такі подарунки. Це дуже впливає на, скажемо, і так низький рівень отого захоплення, що "Крим - це гавань якась", - сказав він.

Чийгоз також зазначив, що меджліс кримськотатарського народу з 2014 року відстежував ту ситуацію, яка є в реалії на території Криму. Щодо очікувань від контрнаступу ЗСУ він повідомив, що визволення Криму - це вже дії українських військових на лівому березі на Херсонщині.

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"Так ось, наполягаю на тому, що визволення Криму - це дії наших військових на лівому березі на Херсонщині та вище. І коли ми будемо підходити до Чонгару і Каланчаку - нам треба бути готовими до того, щоб входили в Крим", - сказав він.

Він також зазначив, що морально-психологічний стан в окупантів у Криму зараз погіршується, і колаборанти - це "симптоми, за якими ми відстежуємо їхні бесіди між собою, як вони поводяться, як починають мстити кримським татарам".

"Ми про все це розповідаємо і нашим військовим також. Я ще раз почав з того, що нам стали після цієї бавовни посилати координати, як кажуть, "інфраструктурних об'єктів". Ні, це є військова база, там треба знищувати все", - додав він.