У деокупованому Криму не буде місця російській мові, - голова Меджлісу Чубаров
У звільненому Криму буде панувати державна мова, а поряд із нею розвиватиметься корінна. Тим часом мові країни-агресора у просторі деокупованого півострова місця не буде
Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі Еспресо.
За словами посадовця, офіційний Київ розробляє систему кроків, які будуть впроваджені у перший час після звільнення АР Крим від російської окупації.
"Там буде панувати державна мова, вона у нас українська. Поруч із нею буде розвиватися мова корінного народу - кримськотатарська, оскільки більше вона ніде не може відроджуватися, окрім як на тій землі, де вона сформувалася", - розповів Чубаров.
Він також зазначив, що на півострові будуть відновлені українські школи, а також навчальні заклади із кримськотатарською мовою навчання. При цьому усі випускники таких шкіл мають ідеально володіти і державною мовою.
- Представникам російських держкомпаній, які працюють на окупованому Криму, наказали готуватися до виїзду з тимчасово окупованого півострова.
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