Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі Еспресо.

За словами посадовця, офіційний Київ розробляє систему кроків, які будуть впроваджені у перший час після звільнення АР Крим від російської окупації.

"Там буде панувати державна мова, вона у нас українська. Поруч із нею буде розвиватися мова корінного народу - кримськотатарська, оскільки більше вона ніде не може відроджуватися, окрім як на тій землі, де вона сформувалася", - розповів Чубаров.

Він також зазначив, що на півострові будуть відновлені українські школи, а також навчальні заклади із кримськотатарською мовою навчання. При цьому усі випускники таких шкіл мають ідеально володіти і державною мовою.