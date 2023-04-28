У Криму головних менеджерів філіалів російських компаній готують до евакуації
Представникам російських держкомпаній, які працюють на окупованому Криму, наказали готуватися до виїзду з тимчасово окупованого півострова
Про це інформує Центр національно спротиву.
"Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації", - пише відомство.
Повідомляється, що це стосується російських банків, Кримської залізниці та інших держпідприємств з філіалами у РФ.
Такі дії ворога свідчать про плановані заходи з евакуації. Не тільки керівники, а і їхні родини мають залишити Крим.
Нині їм пропонують оплачену відпустку.
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