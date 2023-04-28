Про це інформує Центр національно спротиву.

"Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації", - пише відомство.

Повідомляється, що це стосується російських банків, Кримської залізниці та інших держпідприємств з філіалами у РФ.

Такі дії ворога свідчать про плановані заходи з евакуації. Не тільки керівники, а і їхні родини мають залишити Крим.

Нині їм пропонують оплачену відпустку.