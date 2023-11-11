Надто багато жертв: Блінкен розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із прямою критикою військової кампанії Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, заявивши, що потрібно зробити більше для захисту цивільних осіб
Про це повідомляє Bloomberg.
"Надто багато палестинців було вбито, надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують", - сказав Блінкен.
Стверджується, що офіційні особи адміністрації президента США посилюють тиск на Ізраїль щодо ведення військової кампанії в Секторі Газа проти ХАМАС. Очільник держдепу зазначив, що потрібно зробити набагато більше як для захисту мирних жителів, так і для надання їм гуманітарної допомоги.
- 5 листопада речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ЦАХАЛ повністю оточив місто Газа і розділив прибережний анклав на дві частини.
- За даними МОЗ ХАМАСу в Газі загинуло понад 10 тисяч палестинців. Щонайменше 70% населення сектору стали вимушеними переселенцями. Більшість людей проживає у притулках ООН з жахливими умовами.
- Протягом доби з Гази змогли евакуюватися 160 громадян України та 9 з Молдови.
- 10 листопада, Армія оборони Ізраїлю оголосила про 6-годинну паузу для евакуаційного коридору вздовж вулиці Салах Аль-Дін, щоб люди могли втекти на південь із північної частини Гази.
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