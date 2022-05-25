Надзвичайники знешкодили в Україні понад 1 тис. вибухонебезпечних предметів упродовж доби

Про це повідомляють у ДСНС України.

Окрім того знешкоджено 1 авіаційну бомбу. Працівники ДСНС обстежили територію площею 353 га.

Найчастіше піротехніки проводили роботи в Харківській області – 4 тис. 444 рази, Київщині – 2 тис. 371, Миколаївщині – 1 тис. 327, Чернігівщині – 1 тис. 308, Черкащині – 761, Сумщині – 538.

Всього з початку військового вторгнення РФ знешкоджено 120 тис. 789 вибухонебезпечних предметів та 601,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 978 авіаційних бомб.

Загалом вже вдалось перевірити територію площею 23 тис. 243 га.

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