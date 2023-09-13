Надзвичайно точно обрано ціль: Згурець про удар по ремонтних доках у Севастополі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Головною гарною новиною цієї доби є удар по Севастополю, удар по базі російського Чорноморського флоту, по сухих доках, де перебували на ремонті 2 російських військових кораблі. Великий десантний корабель класу Ropycha, як "Оленегорский горняк", який зараз ремонтується в Новоросійську і підводний човен класу Кіло. Такий підводний човен використовується для ударів крилатими ракетами по Україні", - пояснив Згурець.

За словами експерта, Україна ефективно знищує ключові військові об'єкти РФ, які використовуються для атак.

"Таких сухих доків, де можна проводити ремонтні роботи, у росіян дуже мало. Цей удар відчутно позначиться на подальших процесах обслуговування російських військових кораблів. Надзвичайно точно обрано ціль, яка була знищена і має мультиплікативний ефект. Севастопольський завод є базовим підприємством. Він використовується, як база й сховище інших складових, які потрібні для військових дій РФ. Не виключаю, що відбулися додаткові удари, які спричинили руйнування російських запасів і боєприпасів РФ", - додав Згурець.

У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ





