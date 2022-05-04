Нафтопереробний завод "Роснєфті" у Німеччині може перейти під контроль держави
У НІмеччині планують перевести під державний контроль нафтопереробний завод "Роснєфті", який розташований у Шведті поблизу кордону із Польщею
Про це віце-канцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек розповів виданню Bloomberg.
На думку віце-канцлера, головною проблемою у переході до альтернатив після введення ембарго на імпорт російської нафти може стати нафтопереробний завод у Шведті поблизу польських кордонів, яким керує російське ПАТ «Роснефть», і який не має жодних стимулів змінювати постачальників. Тому Німеччина готує закон, який допоможе отримати контроль над об'єктом.
"Мета федерального уряду полягає в тому, щоб зберегти локацію, ми хочемо побудувати там життєздатну промисловість, щоб ембарго на російську нафту не призвело до занепаду регіону", – пояснює Роберт Хабек.
- Роберт Габек попередньо зазначив, що Німеччина готова до ембарго на російську нафту.
Фото: gettyimages
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