Нафтопереробний завод "Роснєфті" у Німеччині може перейти під контроль держави

Про це віце-канцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек розповів виданню Bloomberg.

На думку віце-канцлера, головною проблемою у переході до альтернатив після введення ембарго на імпорт російської нафти може стати нафтопереробний завод у Шведті поблизу польських кордонів, яким керує російське ПАТ «Роснефть», і який не має жодних стимулів змінювати постачальників. Тому Німеччина готує закон, який допоможе отримати контроль над об'єктом.





"Мета федерального уряду полягає в тому, щоб зберегти локацію, ми хочемо побудувати там життєздатну промисловість, щоб ембарго на російську нафту не призвело до занепаду регіону", – пояснює Роберт Хабек.

Роберт Габек попередньо зазначив, що Німеччина готова до ембарго на російську нафту.

Фото: gettyimages