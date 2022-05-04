Німеччина готова до ембарго на російську нафту 

Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, пише Інтерфакс-Україна.



"Пропозиція Єврокомісії не була несподіваною, ми брали активну участь у попередніх переговорах... Перехідний термін досить довгий для того, щоб ми могли вжити всіх заходів для забезпечення альтернативи російській нафті в Німеччині", - сказав Габек у розмові з журналістами.



Він додав, що це не гарантує, що проблем через таке ембарго не буде, перш за все, на регіональному рівні.







У той же час, за словами канцлера ФРН Олафа Шольца, уряд має необхідні важелі, щоб підтримати ті регіони, що більше залежать від імпорту російської нафти.

Нагадаємо, у шостому пакеті санкцій ЄС запровадить ембарго на російську нафту.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

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