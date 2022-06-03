Нафтове ембарго скоротить доходи РФ на чверть, - експерт з енергетичних питань Рябцев

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Росія експортує близько 230 млн тонн нафти та понад 140 млн тонн нафтопродуктів, а Європа споживає 100 млн тонн російської нафти й близько 70 млн тонн нафтопродуктів. Якщо було заявлено, що ембарго стосуватиметься 90% цього експорту, то означає, що Росія втратить щонайменше чверть від того, що зараз реалізує" – пояснив Рябцев.



Експерт зазначив, що також важко буде знайти на світовому ринку держави або джерела, які б могли хоча б частково компенсувати втрати, які понесе РФ.



"Оскільки у федеральному бюджеті Російської Федерації доходи від діяльності нафтогазової промисловості, враховуючи сервісні компанії та всі податки, становлять від 55 до 60%, відповідно, втрата чверті доходів це достатньо суттєво. Хоча некатастрофічно і некритично, тому що ми розуміємо, скорочуватися будуть затрати, які йдуть на соціальні виплати, зарплати, пенсій, стипендії. Тобто соціальна сфера та добробут населення РФ будуть потроху страждати від цього" – зауважив експерт з енергетичних питань.



Геннадій Рябцев підсумував, що ембарго не зупинить війну, її зупинить тільки перемога ЗСУ над російськими загарбниками.

Асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз переконаний, що від блокування постачань російської нафти через море до країн ЄС, Росія недоотримає до 14 млрд дол. до бюджету

3 червня ЄС офіційно схвалив шостий пакет санкцій проти РФ, до якого входить нафтове ембарго