Нафтове ембарго скоротить доходи РФ на чверть, - експерт з енергетичних питань Рябцев
Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань зазначив, що федеральний бюджет РФ наповнюється на 55%-60% від доходів діяльності нафтогазової промисловості й скорочення об'ємів експорту призведе до скорочень витрат на соціальні сфери для населення РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Росія експортує близько 230 млн тонн нафти та понад 140 млн тонн нафтопродуктів, а Європа споживає 100 млн тонн російської нафти й близько 70 млн тонн нафтопродуктів. Якщо було заявлено, що ембарго стосуватиметься 90% цього експорту, то означає, що Росія втратить щонайменше чверть від того, що зараз реалізує" – пояснив Рябцев.
Експерт зазначив, що також важко буде знайти на світовому ринку держави або джерела, які б могли хоча б частково компенсувати втрати, які понесе РФ.
"Оскільки у федеральному бюджеті Російської Федерації доходи від діяльності нафтогазової промисловості, враховуючи сервісні компанії та всі податки, становлять від 55 до 60%, відповідно, втрата чверті доходів це достатньо суттєво. Хоча некатастрофічно і некритично, тому що ми розуміємо, скорочуватися будуть затрати, які йдуть на соціальні виплати, зарплати, пенсій, стипендії. Тобто соціальна сфера та добробут населення РФ будуть потроху страждати від цього" – зауважив експерт з енергетичних питань.
Геннадій Рябцев підсумував, що ембарго не зупинить війну, її зупинить тільки перемога ЗСУ над російськими загарбниками.
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