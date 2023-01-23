"Нагальна потреба": британські депутати закликали голову міноборони Німеччини схвалити передачу танків Україні
Британські депутати написали лист міністрові оборони Німеччини Борису Пісторіусу й закликали схвалити передачу Україні танків Leopard у найближчі кілька днів
Листа виклав у Twitter член Лейбористської партії Кріс Браянт.
Депутати наголосили, що з огляду на ймовірність нового масштабного наступу росіян на Україну останній потрібно негайно наростити спроможності, і зробити це потрібно з західною бронетехнікою.
"Ми розуміємо історичні причини небажання надавати німецькі танки та танки німецького виробництва, проте ми закликаємо вас у цей момент нагальної потреби переглянути свою позицію та дозволити доставлення основних бойових танків Leopard 2 – як німецьких, так і німецького виробництва – в Україну в найближчі кілька днів", – йдеться у тексті звернення.
- У МЗС Польщі сказали, що Німеччина опиниться в міжнародній ізоляції, якщо не змінить рішення про передачу Україні танків Leopard.
- Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав обережний підхід канцлера Олафа Шольца до надання танків Україні, пояснивши, що це може загострити конфлікт.
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