Нагірний Карабах: Вірменія заявила про наступ Азербайджану і попросила допомоги у РФ

Про це повідомляє ЄП.



Вірменія звинуватила Азербайджан у взятті села Парух і подальшому наступі.



"Азербайджан продовжує вторгнення в зоні відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації, що розпочалося 24 березня в районі села Парух Аскеранського району. Азербайджанські підрозділи, що вторглися, минулої ночі відкрили вогонь у напрямку постів Армії оборони. Ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою", - йдеться у заяві вірменського МЗС.



У зв’язку з цим Вірменія очікує, що "миротворчі сили РФ проведуть заходи щодо забезпечення негайного виведення підрозділів азербайджанських ЗС з зони відповідальності російського миротворчого контингенту і повернення азербайджанських підрозділів на позиції станом на 23 березня".



У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці заявили, що після взяття села Парух азербайджанські підрозділи відкрили вогонь по підрозділах Армії оборони.



За даними невизнаної республіки, в результаті нібито загинули щонайменше 5 азербайджанських військовослужбовців, а з вірменського боку один поранений.

У міністерстві оборони Азербайджану заперечили загострення ситуації.



"На пунктах ведеться уточнення позицій та місць дислокації, жодних зіткнень чи інцидентів не відбувалося. Вірменські джерела навмисно спотворюють та нагнітають обстановку", - заявили у азербайджанському Міноборони.