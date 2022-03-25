Нагірний Карабах: Вірменія заявила про наступ Азербайджану і попросила допомоги у РФ
Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у порушенні лінію фронту в зоні відповідальності "російської миротворчої місії"
Про це повідомляє ЄП.
Вірменія звинуватила Азербайджан у взятті села Парух і подальшому наступі.
"Азербайджан продовжує вторгнення в зоні відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації, що розпочалося 24 березня в районі села Парух Аскеранського району. Азербайджанські підрозділи, що вторглися, минулої ночі відкрили вогонь у напрямку постів Армії оборони. Ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою", - йдеться у заяві вірменського МЗС.
У зв’язку з цим Вірменія очікує, що "миротворчі сили РФ проведуть заходи щодо забезпечення негайного виведення підрозділів азербайджанських ЗС з зони відповідальності російського миротворчого контингенту і повернення азербайджанських підрозділів на позиції станом на 23 березня".
У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці заявили, що після взяття села Парух азербайджанські підрозділи відкрили вогонь по підрозділах Армії оборони.
За даними невизнаної республіки, в результаті нібито загинули щонайменше 5 азербайджанських військовослужбовців, а з вірменського боку один поранений.
У міністерстві оборони Азербайджану заперечили загострення ситуації.
"На пунктах ведеться уточнення позицій та місць дислокації, жодних зіткнень чи інцидентів не відбувалося. Вірменські джерела навмисно спотворюють та нагнітають обстановку", - заявили у азербайджанському Міноборони.
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