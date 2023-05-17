Наказав обстрілювати житлові квартали Херсона: підполковнику Чорноморського флоту РФ Жарких оголосили підозру
СБУ встановила особу командира артилерійського полку Росії, який віддав наказ обстрілювати житлові квартали міста Херсон, ним виявився підполковник Дмитро Жарких
Про це інформує Служба безпеки України.
"У результаті слідчих дій встановлено особу ще одного загарбника, який причетний до масованих артобстрілів Херсона та вбивства мирних жителів міста", - пише пресслужба.
Командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії, підполковник Дмитро Жарких 24 грудня 2022 року віддав наказ на вогневий удар по центральній частині Херсона.
Росіяни гатили з лівого берега річки Дніпро реактивними системами залпового вогню БМ-21 "Град".
Унаслідок обстрілу постраждали будинки, магазини, лікарня та пункт видачі гуманітарної допомоги.
Загинуло 11 мирних жителів та поранення 64. Більшість жінки та літні люди.
За свої "заслуги" зловмисник отримав нагороду в Москві.
"Воєнний злочинець ще у 2014 році брав активну участь у захопленому Криму. Згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова. Після початку повномасштабного вторгнення підпорядковані фігуранту підрозділи були залучені на південному фронті", - пояснили правоохоронці.
На підставі доказів Жарких отримав заочну підозру за порушення законів та звичаїв війни.
- Під час тимчасового перебування війська РФ у Бучанському районі один із командирів наказував обстрілювати авто мирних жителів. Павлу Бабалічу повідомили про підозру.
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