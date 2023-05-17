Про це інформує Служба безпеки України.

"У результаті слідчих дій встановлено особу ще одного загарбника, який причетний до масованих артобстрілів Херсона та вбивства мирних жителів міста", - пише пресслужба.

Командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії, підполковник Дмитро Жарких 24 грудня 2022 року віддав наказ на вогневий удар по центральній частині Херсона.

Росіяни гатили з лівого берега річки Дніпро реактивними системами залпового вогню БМ-21 "Град".

Унаслідок обстрілу постраждали будинки, магазини, лікарня та пункт видачі гуманітарної допомоги.

Загинуло 11 мирних жителів та поранення 64. Більшість жінки та літні люди.

За свої "заслуги" зловмисник отримав нагороду в Москві.

"Воєнний злочинець ще у 2014 році брав активну участь у захопленому Криму. Згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова. Після початку повномасштабного вторгнення підпорядковані фігуранту підрозділи були залучені на південному фронті", - пояснили правоохоронці.

На підставі доказів Жарких отримав заочну підозру за порушення законів та звичаїв війни.