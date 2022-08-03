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Головна війна з Росією Накопичення сил Росії на правобережжі Херсонщини можна легко відрізати, перебивши шляхи сполучення, - Згурець
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Накопичення сил Росії на правобережжі Херсонщини можна легко відрізати, перебивши шляхи сполучення, - Згурець

3 серпня, 2022 середа
10:42
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defence Express Сергій Згурець розповів, що накопичення сил країни-агресорки Російської Федерації на правобережжі Херсонщини можна легко відрізати, перебивши шляхи сполучення

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Правий берег Дніпра Херсонської області - це та територія, де накопичення сил Росії можна легко відрізати, перебивши лінії сполучення окупантів", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що українська армія чекає слушного моменту, аби відрізати росіян на Херсонщині.

"Складається враження, що Збройні сили України очікують певного накопичення російських військ на правобережжі Херсонщини, щоб потім провести операцію з повного відрізання сил окупантів", - зауважив Сергій Згурець.

  • 3 серпня британська розвідка вказала на головну проблему Росії після ударів ЗСУ по мостах та залізниці на Херсонщині.
  • За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 3 серпня окупанти втратили близько 41 350 військових, 1774 танки, 939 систем артилерії та 740 безпілотників.

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