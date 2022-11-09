Про це він розповів у етері Еспресо.

Першою позицією України, на думку нардепа, має бути посилення ЗСУ й оборонної спроможності всередині країни й у межах антипутінської коаліції, особливо протиповітряною та протиракетною оборонними системами.

Для енергетичної безпеки Україна повинна отримувати необхідне обладнання, надавати енергетичним компаніям і щодня відновлювати передусім енергетичну структуру, подачу тепла та світла від Львова до Харкова.

Ще одним необхідним пунктом переговорів є міжнародні зусилля. За словами Валентина Наливайченка, Володимир Зеленський абсолютно чітко й адекватно озвучує п’ять умов: виведення окупантів, визнання суверенітетів і кордонів України за статутом ООН, покарання воєнних і військових злочинців, відшкодування збитків, завданих Росією: від різанини в Бучі до Маріуполя, Херсона.

"Це позиція не просто вистраждана - вона об’єктивна. І дуже важливо, що й президент Франції її підтримав, США завжди таку позицію займали. Велика Британія, Японія - також", - наголосив ексголова СБУ.

6 листопада The Washington Post повідомило, що адміністрація США неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським президентом Володимиром Путіним.

7 листопада, Президент України назвав умови "справжніх переговорів про мир" із Росією.

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