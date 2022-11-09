Наливайченко розповів, якою має бути позиція України в разі ймовірних переговорів з РФ
Дипломат Валентин Наливайченко заявив, що позицією України в разі переговорів з РФ мають бути підтримка ЗСУ, енергетична безпека, міжнародна допомога
Про це він розповів у етері Еспресо.
Першою позицією України, на думку нардепа, має бути посилення ЗСУ й оборонної спроможності всередині країни й у межах антипутінської коаліції, особливо протиповітряною та протиракетною оборонними системами.
Для енергетичної безпеки Україна повинна отримувати необхідне обладнання, надавати енергетичним компаніям і щодня відновлювати передусім енергетичну структуру, подачу тепла та світла від Львова до Харкова.
Ще одним необхідним пунктом переговорів є міжнародні зусилля. За словами Валентина Наливайченка, Володимир Зеленський абсолютно чітко й адекватно озвучує п’ять умов: виведення окупантів, визнання суверенітетів і кордонів України за статутом ООН, покарання воєнних і військових злочинців, відшкодування збитків, завданих Росією: від різанини в Бучі до Маріуполя, Херсона.
"Це позиція не просто вистраждана - вона об’єктивна. І дуже важливо, що й президент Франції її підтримав, США завжди таку позицію займали. Велика Британія, Японія - також", - наголосив ексголова СБУ.
- 6 листопада The Washington Post повідомило, що адміністрація США неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським президентом Володимиром Путіним.
- 7 листопада, Президент України назвав умови "справжніх переговорів про мир" із Росією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 39.16Продаж 40.16
- Актуальне
- Важливе