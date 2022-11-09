Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Наливайченко розповів, якою має бути позиція України в разі ймовірних переговорів з РФ
Ексклюзив

Наливайченко розповів, якою має бути позиція України в разі ймовірних переговорів з РФ

9 листопада, 2022 середа
15:38
війна з Росією Валентин Наливайченко

Дипломат Валентин Наливайченко заявив, що позицією України в разі переговорів з РФ мають бути підтримка ЗСУ, енергетична безпека, міжнародна допомога

Про це він розповів у етері Еспресо.

Першою позицією України, на думку нардепа, має бути посилення ЗСУ й оборонної спроможності всередині країни й у межах антипутінської коаліції, особливо протиповітряною та протиракетною оборонними системами.

Для енергетичної безпеки Україна повинна отримувати необхідне обладнання, надавати енергетичним компаніям і щодня відновлювати передусім енергетичну структуру, подачу тепла та світла від Львова до Харкова.

Ще одним необхідним пунктом переговорів є міжнародні зусилля. За словами Валентина Наливайченка, Володимир Зеленський абсолютно чітко й адекватно озвучує п’ять умов: виведення окупантів, визнання суверенітетів і кордонів України за статутом ООН, покарання воєнних і військових злочинців, відшкодування збитків, завданих Росією: від різанини в Бучі до Маріуполя, Херсона.

"Це позиція не просто вистраждана - вона об’єктивна. І дуже важливо, що й президент Франції її підтримав, США завжди таку позицію займали. Велика Британія, Японія - також", - наголосив ексголова СБУ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
ООН
Валентин Наливайченко
Маріуполь
Володимир Зеленський
Херсон
ЗСУ
Буча
США
Велика Британiя
переговори з РФ
Читайте також:
електроенергія
2 листопада, 2022 середа
У МЗС Китаю відреагували на ракетні обстріли РФ критичної інфраструктури в Україні
ВСУ
8 листопада, 2022 вiвторок
Багато ворожої піхоти полягло на Бахмутському напрямку, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
Андрій Піонтковський
5 листопада, 2022 субота
Виглядає так, що Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України, - Піонтковський
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 39.16
    Продаж 40.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
9 листопада
16:57
Михайло Подоляк
"Рекомендуємо шукати адвоката": в ОП анонсували оголошення Пєскова в міжнародний розшук за візит до окупованого Луганська
16:57
Оновлено
Металіст - Металіст-1925
УПЛ: "Дніпро-1" переміг "Колос", результати інших матчів 12-го туру
16:55
Ілюстративне фото
ЄС змінить законодавство, щоб надати Україні перші кошти з 18 млрд макрофіну вже у січні
16:53
Пілоти дронів 79-ї ОДШБр знищили близько 30 окупантів і бронетехніку ворога
16:49
Twitter, флешмоб
У Twitter з'явиться ще одна галочка для офіційних осіб
16:40
Оксана Забужко
Забужко отримала премію міської ради Кракова імені Станіслава Вінценза
16:38
БМП Dingo, ракети для Iris-T SLM, антидронні датчики і транспортери Oshkosh. В Україну прибула нова партія військової допомоги з Німеччини
16:35
Скабєєва
ЦПД назвав основний наратив Росії, який 9 листопада просувають пропагандисти
16:26
Залізний купол
Ізраїль заявив про відсутність виробничих можливостей для постачання Україні засобів ППО
16:22
Марія Захарова
У МЗС РФ заявили про готовність до перемовин "з урахуванням поточних реалій"
16:15
мітинг родин зниклих безвісти та полонени воїнів
В Україні створять правозахисний штаб для надання світу інформації щодо полонених
16:12
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:03
Оновлено
озброєні люди біля офісу Укрнафти
Озброєні люди заблокували офіс Укрнафти. БЕБ проводить обшуки за підозрою в несплаті понад 700 млн грн податків
15:54
Нед Прайс
США і РФ готують переговори щодо контролю над ядерною зброєю
15:52
Ексклюзив
Втрати окупантів
На Луганщині ЗСУ за добу знищили понад 200 окупантів і три новітні САУ, - речник Східного угрупування військ Череватий
15:51
Оновлено
Рублі не пахнуть
Рублі не пахнуть: які відомі бренди залишились працювати в Росії
15:48
Садіо Мане
Головний конкурент Бензема у боротьбі за "Золотий м'яч" пропустить ЧС-2022
15:41
Ілюстративне фото
ЗСУ 130 разів вдарили за ніч по позиціях ворога на півдні країни, -  ОК "Південь"
15:34
Стремоусов
Пропагандисти РФ заявили про загибель заступника окупаційного очільника Херсонщини Стрємоусова
15:30
Ексклюзив
Іван Федоров, мер Мелітополя
У Мелітополі кадировець під дією наркотиків вистрілив у пацієнта місцевої лікарні, - мер Федоров
15:30
сепар днр
П'ятьох бойовиків "ЛДНР" засудили до 13 років ув'язнення за штурм Маріуполя та Сєверодонецька
15:13
Єврокомісія
Єврокомісія офіційно запропонувала виділити Україні 18 млрд євро
15:11
Посол ЄС в Україні долучився до радіодиктанту
Посол ЄС взяв участь у радіодиктанті національної єдності
15:09
хакери
Російські хакери розсилають листи з вірусами від імені Держспецзв'язку
15:06
Юрій Кармазін
Помер колишній народний депутат Юрій Кармазін
14:55
Король Чарльз III
Короля Чарльза ІІІ закидали яйцями під час візиту до Йоркшира
14:45
Військово-морські сили захопили в полон 11 окупантів під час контрнаступу на Херсонщині
На Херсонщині снаряд влучив у кафе, де обідали окупанти та окопувались неподалік
14:44
Сенат США
У США явка виборців цьогоріч друга за показниками за понад 50 років, - BBC
14:40
Хосеп Гвардіола
"Це божевілля": Гвардіола розкритикував рішення провести ЧС-2022 посеред клубного сезону
14:35
турист з інвалідністю
Для туристів з інвалідністю склали топ-10 найзручніших міст світу
14:34
Ігор Конашенков
Нічна атака по Дніпру: в Міноборони РФ сказали, куди цілились окупанти
14:30
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Російські окупанти на підступах до Каховської ГЕС посилили фортифікаційні споруди
14:29
туман
В Україні в четвер очікується туман, який значно погіршить видимість
14:03
Домагой Віда
Із екслідером "Динамо" у складі: Хорватія оприлюднила заявку на ЧС-2022
13:59
Ексклюзив
В окупантів розпочався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку, - депутат облради Хлань
13:55
літак
Туреччина заборонила польоти літакам РФ із подвійною реєстрацією
13:55
підірвані мости на Херсонщині
Окупанти підірвали п’ять мостів на Херсонщині, щоб стримати ЗСУ, - депутат облради
13:51
Папа Римський Франциск
Папа Римський заявив, що війну в Україні неможливо закінчити "інфантильною логікою зброї"
13:42
переговори України з Росією
Іноземні партнери не схиляють українську владу до переговорів з Росією, - ЗМІ
13:34
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
РФ випустила по Україні вже понад 400 "шахедів", більшість знищили сили ППО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV